Sinead Kavanagh revela como Conor McGregor é sua ‘líder de torcida pessoal’ dentro e fora da jaula

Conor McGregor ganha muitas manchetes por suas lutas, as loucuras que diz nas redes sociais, seu comportamento fora do cage e até quando é atropelado enquanto andava de bicicleta — mas ele faz muito mais nos bastidores que raramente é falado.

Isso é de acordo com a companheira de equipe de longa data de McGregor, Sinead Kavanagh, que foi carregada para fora da jaula pela superestrela irlandesa após sua última luta no Bellator, depois que ela rasgou o joelho e ainda assim conseguiu uma vitória por decisão unânime.

Olhando para trás agora, um ano depois, Kavanagh admite que toda a cena foi surreal porque ela estava exultante por competir na frente de sua torcida em Dublin, mas também teve que sofrer uma lesão grave. Felizmente, Kavanagh diz que McGregor estava lá para mostrar seu apoio quando ela mais precisava.

“Na época, eu nem sabia o que tinha acontecido”, disse Kavanagh ao MMA Fighting. “Estava me matando na jaula. Eu não sabia o que era. Eu voltei para a gaiola [in the corner] e eu disse ao João [Kavanagh] meu joelho se foi e ele disse ‘você tem dois não tem?’ foi um verdadeiro Rochoso coisa.

“Conseguir a vitória e depois ser carregado por Conor e John, e ser informado de que é o seu ACL e MCL, rasguei dois deles. Foi um misto de emoções.”

McGregor, que sofreu um rompimento do LCA em sua segunda luta no UFC, ofereceu conselhos e palavras de encorajamento a Kavanagh após sua vitória, o que ela diz ter sido um grande impulso para seu moral.

Na verdade, Kavanagh elogiou McGregor por seu apoio constante, porque ele sempre esteve lá quando ela mais precisava.

“Quando fui levado pelas costas, ele rasgou seu ACL na luta contra Max Holloway, então ele soube imediatamente que era meu ACL”, explicou Kavanagh. “Ele disse ‘isso aconteceu comigo antes, você vai superar isso. Vai ser um desafio, mas você vai superar. Você é uma guerreira, Sinead.

“Durante a luta só tendo ele torcendo por mim. Ele era meu líder de torcida pessoal ao lado.

De acordo com Kavanagh, McGregor também se esforçou para ajudá-la financeiramente enquanto ela se preparava para seu retorno ao Bellator 291, tendo seu restaurante – o Black Forge Inn – patrocinando-a depois de não poder competir no ano passado devido a uma lesão no joelho.

Infelizmente, McGregor não estará lá pessoalmente devido às filmagens da 31ª temporada do The Ultimate Fighter, mas Kavanagh sabe que ele está sempre do seu lado em espírito.

“Ele é um cara tão legal”, disse Kavanagh. “Ele tem seu pub me patrocinando agora para a luta. Ele está sempre atrás de mim, do meu lado. Ele é um cara legal.

“Eu vou tê-lo na minha camiseta de qualquer maneira [even if he’s not there]. Estou saindo com o Black Forge na minha camiseta e apenas tendo ele ao meu lado. Esta vitória para ele vai significar muito para mim.”

Claro, Kavanagh também estará competindo em casa, na Irlanda, pela segunda luta consecutiva e essa é uma oportunidade que ela nunca considera garantida.

Houve muita emoção da última vez quando ela foi carregada para fora da gaiola e Kavanagh espera outra multidão barulhenta mostrando apoio no sábado com os melhores torcedores pound-for-pound do esporte.

“É um público totalmente diferente em Dublin”, disse Kavanagh. “Isso faz outra coisa. É ótimo tê-los torcendo por você. É coisa de gladiador.

“Provavelmente temos a menor arena e fazemos o maior barulho. Bebemos o bar até secar e damos um show. A torcida dá show assim como os lutadores. Somos os melhores do mundo.”