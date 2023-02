Sintomas de Intolerância à Lactose: Será que você tem?

Ficar atento aos sintomas de intolerância à lactose é muito importante, uma vez que esses sinais podem denunciar um desconforto que merece atenção. Até porque, não é nada agradável ter que lidar com esses sintomas no dia a dia, não é mesmo?

Para te ajudar a elevar a sua qualidade de vida e até mesmo ir buscar ajuda médica, caso se identifique com os sintomas, fizemos este conteúdo. Não deixe de acompanhá-lo!

Será que você tem esse problema? Veja os sintomas de intolerância à lactose

Os sintomas de intolerância à lactose são bastante perceptíveis, principalmente em pessoas que são mais sensíveis. Afinal, as dores e os desconfortos podem atrapalhar a rotina do indivíduo. Por isso, se você perceber que os sintomas abaixo têm feito parte do seu cotidiano, é válido conversar com o seu médico sobre isso, combinado? Vejamos:

1. Dores abdominais

As dores abdominais costumam ser um dos principais sintomas. A pessoa pode sentir uma espécie de dor de barriga, com ou sem urgência para ir ao banheiro. O desconforto é bastante intenso, e pode até fazer com que o indivíduo tenha que parar o que está fazendo, devido às sensações dolorosas.

2. Flatulência com frequência

A flatulência com frequência é outro ponto que merece atenção. Você sente que a sua barriga fica muito inchada e há uma sensação de estufamento depois de comer algo que contenha lactose? Fique atento!

Esses desconfortos, embora possam aparecer por outros motivos de vez em quando, podem ser um dos sinais de que a intolerância à lactose possa ser uma realidade.

3. Indigestão e mal-estar

Sensação de peso na barriga, mal-estar, indisposição, cansaço, entre outros sintomas, também pode ser algo que sirva de alerta para você. Se você tem percebido que esses sintomas de intolerância à lactose estão frequentes na sua rotina, o ideal é procurar um médico para tirar a dúvida sobre o quadro.

4. Diarreia

A diarreia é um dos sintomas de intolerância à lactose mais clássicos. A pessoa pode consumir o alimento com lactose e, pouco tempo depois, sentir dor de barriga e urgência para ir ao banheiro.

Trata-se de uma sensação muito desconfortável, que pode atrapalhar a rotina do indivíduo. Por isso, é importante buscar ajuda médica para lidar com o problema.

5. Dores no estômago

Por fim, não podemos deixar de citar as dores no estômago. Pode ser que essa dor comece aos poucos, ou seja logo intensa, mas ela costuma estar muito presente no dia a dia de quem tem intolerância à lactose.

Porém, é claro que as dores no estômago também podem ter relação com outros problemas, como gastrite e até mesmo ansiedade. Portanto, antes de fechar um autodiagnóstico, sempre considere a ideia de procurar um médico e conversar com ele sobre os seus sintomas.

Dessa maneira, será mais viável compreender o que pode estar acontecendo e, assim, tomar medidas cabíveis ao seu caso.

Ao mesmo tempo, lembre-se de jamais se automedicar. Inclusive, peça ajuda a um nutricionista para reformular o seu cardápio diário.