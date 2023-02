Sistema de Valores a Receber deve liberar R$ 6 bilhões

O Sistema de Valores a Receber (SVR) administrado pelo Banco Central do Brasil deve reabrir para saques no dia 7 de março, após 11 meses parado. Desse modo, a partir desta terça-feira (28), às 10h, os cidadãos poderão consultar na plataforma o saldo disponível para saque.

Segundo informações disponibilizadas pelo Banco Central, aproximadamente 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm algum valor a receber. A autarquia ainda informou que o saldo disponível na plataforma totaliza R$ 6 bilhões.

Após meses indisponível, o sistema deve ser reaberto com algumas novidades para o público, como a possibilidade de compartilhar via WhatsApp impressões de tela e protocolos de solicitação. A plataforma também deve contar com uma sala de espera virtual onde os usuários poderão realizar consultas no mesmo dia, sem a necessidade de aguardar a data disponível no cronograma.

Além disso, também será possível verificar o saldo disponível de pessoas falecidas. Nesses casos, o acesso estará disponível para herdeiros, testamentários, inventariantes ou representantes legais.

Entenda de onde vem os recursos

De acordo com o Banco Central, nessa nova fase do Sistema de Valores Receber foram incluídas fontes de recursos esquecidos que não estavam nos lotes anteriores. Sendo assim, a partir de agora serão consideradas contas encerradas de pré ou pós-pagamento, contas de registro mantidas por corretoras/distribuidoras encerradas e outros valores disponíveis em instituições para devolução.

Além das fontes citadas acima, o Sistema de Valores a Receber também engloba valores disponíveis para saque nas fases anteriores. Sendo assim, serão liberados valores esquecidos em contas-correntes ou poupança encerradas, tarifas/parcelas de operações de crédito que foram cobradas indevidamente, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de cooperativas de crédito e recursos não procurados de consórcios encerrados.

Veja como consultar os valores a receber

Para saber se existe algum dinheiro a receber, os cidadãos devem acessar o site https://valoresareceber.bcb.gov.br/ a partir do dia 7 de março, às 10h. Em seguida, será necessário inserir o CPF e data de nascimento no caso das pessoas físicas, enquanto pessoas jurídicas devem digitar o CNPJ e data de abertura da empresa.

Para acessar o Sistema Valores a Receber (SVR), os cidadãos devem acessar sua conta gov.br nível prata ou ouro. Já para receber os valores disponíveis será necessário inserir uma chave PIX e os dados pessoais solicitados pela plataforma. O tempo para recebimento do valor é de 12 dias úteis.

Cuidado com golpes

O Banco Central alerta aos correntistas sobre o risco de golpes durante essa fase de liberação do SRV. É importante ressaltar que todos os serviços da plataforma são totalmente gratuitos e o sistema não envia links e nem entra em contato com pessoas para tratar sobre valores disponíveis ou confirmar dados pessoais.

A autarquia ainda informa que apenas a instituição financeira que aparece na consulta do Sistema de Valores a Receber pode contatar os cidadãos. Vale lembrar que os correntistas nunca devem fornecer senhas para terceiros. Mais informações sobre o SVR podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Central do Brasil.