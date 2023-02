Site afirma que ajuda pessoas a achar o celular apenas pelo seu número 

O site Localize.mobi é um serviço oferecido na internet, que pode ser utilizado no computador, no qual auxilia as pessoas a acharem seus celulares a partir de seu número. É uma plataforma bastante útil para quem perde seus smartphones com uma certa frequência e tem dificuldades em sua procura.

Todavia, diferentemente dos aplicativos “Encontre meu dispositivo”, para aparelhos celulares Android e o “Buscar meu iPhone”, o serviço do Localize.mobi não é gratuito. Para poder utilizar a ferramenta, os usuários devem pagar pela assinatura de um dos dois planos oferecidos pela empresa de tecnologia.

Através do site, o dono do celular pode utilizar apenas seu número, para encontrar o dispositivo móvel. Vale ressaltar que outras plataformas costumam utilizar outros dados e informações para que possam localizar os aparelhos celulares. Depois de inserir o número do telefone, o site envia um SMS com um link.

Ademais, através da inclusão do número no site da empresa, a localização do smartphone é ativada. Quando a pessoa clica no link, a posição atual do aparelho é mostrada, a partir das ferramentas de geolocalização do próprio dispositivo. O Localize.mobi é um app seguro que precisa do consentimento do usuário.

Assinatura do Localize.mobi

O serviço oferecido pelo Localize.mobi é uma boa opção para pessoas que acham difícil encontrar seus celulares e os perdem com frequência. Ele também auxilia os usuários a saber se o dispositivo móvel está guardado no lugar certo. A empresa está de acordo com o Escritório do Comitê de Informações do Reino Unido.

Analogamente, o Localize.mobi ainda não oferece a seus usuários testes gratuitos. As pessoas que desejam adquirir a ferramenta que ajuda a achar o celular através de seu número de contato, devem pagar cerca de R$28,04 relativo ao seu plano mensal, ou o pacote de 12 meses, que custa R$71,36.

Alternativas gratuitas

Para quem precisa achar seu celular, existem algumas opções gratuitas disponíveis que oferecem o mesmo serviço. Para celulares Android, podemos destacar o “Encontre meu dispositivo”. Já para smartphones que rodam com o sistema operacional iOS, pode-se utilizar a ferramenta “Buscar iPhone”.

Para os celulares Android, é preciso acessar a ferramenta por um computador. Deve-se fazer o login utilizando a conta do Google do aparelho. Em seguida, pode-se conferir a localização do celular ou onde ele estava, antes de ser desligado. O usuário, se quiser pode deletar os dados do dispositivo móvel.

No caso dos aparelhos iOS, o usuário deve ativar a ferramenta, a partir de suas configurações. Ele deve clicar em seu nome, em seguida em “buscar”, logo depois em “Compartilhar localização”, “Buscar iPhone”. Para obter a localização é preciso abrir a ferramenta “buscar” em outro celular e iniciar a localização.

O que fazer se perder o aparelho celular

A princípio, em alguns casos, pode não ser possível recuperar o aparelho celular. No caso do Android, é possível bloquear ou limpar o dispositivo móvel. Quem possui uma conta do Google em seu smartphone, pode acionar o aplicativo “Encontre meu dispositivo” automaticamente, mas pode não ser possível localizá-lo.

Desse modo, para bloquear ou limpar um celular Android é necessário verificar se ele está ligado, conectado a uma rede de dados móveis ou ao Wi-Fi, conectado a uma conta do Google, com o “Encontre meu dispositivo” ativado. Deve-se procurar ainda saber se ele está visível no Google Play.

Perda ou roubo do celular

Em caso de perda ou roubo, é possível utilizar as ferramentas disponíveis para localizar o aparelho celular. Pode-se tentar ligar para o próprio número, ou realizar o rastreamento. Outra opção é enviar um comando para que o dispositivo móvel emita um som, o que pode facilitar para encontrá-lo se ele estiver por perto.

No caso de roubo, o mais importante é que o usuário utilize ferramentas para limpar seus dados pessoais do celular. É necessário proteger as suas informações.Sendo assim, deve-se enviar um comando, “Apagar dispositivo “ para iPhone, ou “Limpar dispositivo” para Android, tornando os arquivos do smartphone inacessíveis.

Em síntese, caso tenha o celular furtado, o usuário deve avisar às operadoras, registrar um boletim de ocorrência na Polícia Militar, bloquear o IMEI do aparelho, verificar as contas e desativar atividades estranhas. É preciso que o dono do dispositivo móvel fique atento para evitar golpes utilizando seu smartphone.