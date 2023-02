Skip Bayless acha que os donos da NFL evitam contratar treinadores negros por causa de suas esposas

ESPN anfitrião e analista Skip Bayless vem lançando tomadas quentes há décadas, mas ele nunca para de surpreender a todos. Ele decidiu deixar cair uma vez que estava falando sobre a evidente falta de diversidade em NFL treinadores. Os donos de times parecem evitar contratar treinadores negros ou marrons, mas em vez de mencionar o evidente componente racial dessa questão, Skip virou à esquerda. O INDISPUTÁVEL anfitrião mencionou que esses proprietários simplesmente não querem lidar com as esposas desses treinadores ou outras pessoas importantes.

Isso surgiu do nada e a maioria dos usuários do Twitter não consegue encontrar a correlação entre os dois aspectos. Mas Pular sempre fará Skip, ele realmente acredita que essa questão cultural está de alguma forma relacionada à falta de convívio que os donos têm com as esposas dos treinadores. Realmente não há evidências para apoiar essas afirmações de Bayless, que mencionou isso como parte da conversa geral sobre chefes coordenador ofensivo Eric Bieniemy. Apesar de sua carreira impressionante na NFL, ele ainda não conseguiu garantir um cargo de treinador principal na NFL.

A tomada quente de Skip Bayless

aqui está Skip Bayless‘ tomada completa: “Fiquei pasmo com isso. Foi inexplicável para mim, mas no final, é realmente bastante explicável. Vou resumir a: esses proprietários brancos mais velhos simplesmente não se sentem tão confortáveis com um treinador negro porque eles precisam interagir, eles precisam ir jantar com as esposas ou os significativos ou o que quer que seja. E eles simplesmente não estão tão confortáveis. Quando eles tiverem uma entrevista, será um clique mais rápido com um jovem candidato quente branco.

“É apenas cultura, é assim que a vida é. E não sei como derrotá-la, porque cada um desses caras é um proprietário independente sob o guarda-chuva do NFL e é difícil legislar ‘você deve contratar um treinador negro’… você não pode, a menos que esteja no coração do homem fazer a coisa certa – e de vez em quando você tem [Steelers owner, Art Rooney] o Rooneys em Pittsburgh que fez a coisa certa.”