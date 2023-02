Skip Bayless diz que proprietários brancos se sentem desconfortáveis ​​em socializar com treinadores negros, então eles não os contratam

A NFL tem um problema real com a representação nas fileiras de treinadores principais… e Skip Bayless diz que sabe o porquê – velhos proprietários brancos da NFL simplesmente não se sentem confortáveis ​​em socializar com treinadores negros e suas esposas.

“Esses donos brancos mais velhos simplesmente não se sentem confortáveis ​​com um técnico negro porque eles precisam interagir, eles precisam ir jantar com as esposas ou os [significant others] ou qualquer outra coisa”, disse Bayless no programa “Undisputed” do FS1 esta semana enquanto discutia o Chiefs OC de 53 anos Eric Bieniemyfalha de conseguir um show como HC.