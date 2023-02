Skyward FBISD Login e inscrição 2023

O Skyward FBISD é uma das plataformas mais inovadoras que ajuda a escola e a família a se comunicarem. Alunos e Responsáveis ​​podem usar esta linha para visualizar cartões de notas, horários, frequência, etc., tudo em um único lugar.

Mas para isso, primeiro você precisa se cadastrar na plataforma. Este artigo é para você, se você não conhece o processo de inscrição do Skyward FBISD. Aqui, guiarei você por todo o procedimento da maneira mais simples possível.

O que é Skyward FBISD?

Antes de seguir para o processo de inscrição, será melhor conhecer um pouco sobre a plataforma Skyward FBISD.

Esta plataforma é um sistema academicamente orientado que ajuda os pais a verificar as informações da escola em um único local. Seu foco principal é auxiliar na formação e no progresso acadêmico dos alunos. É um programa que ajuda os pais a verificarem ativamente a vida acadêmica de seus filhos.

Está disponível em aplicativos e sites que certamente aumentam a confiança do aluno com o apoio dos pais.

Como se inscrever no Skyward FBISD (2023)

O processo de inscrição é fácil, mas se você não souber como fazer isso, isso pode incomodá-lo. Anteriormente, o processo era totalmente online, mas por questões de segurança, você só pode fazer isso offline visitando a escola.

Primeiro, você deve visitar a Escola para obter uma conta familiar do FBISD Skyward.

A escola fornecerá a você um formulário solicitando seus dados e os de seu filho.

Você precisa escrever os nomes dos responsáveis ​​e seus endereços de e-mail, endereço residencial, nome do aluno, série e parentesco com os responsáveis. Em seguida, assine os documentos e envie-os à respectiva autoridade da escola.

Levará de 5 a 7 dias letivos para processar sua solicitação e criar o FBISD.

Após o registro bem-sucedido, você receberá um e-mail no endereço fornecido ao preencher o formulário de informações de login.

Como fazer login no Skyward FBISD Family Access?

Depois de preparar suas credenciais, você pode fazer login facilmente no Skyward FBISD. Existem duas plataformas disponíveis para rastrear seu filho: aplicativo e site. Para sua conveniência, compartilharei sobre os dois métodos.

Aplicativo de configuração

Você precisa configurar sua conta no aplicativo uma vez e não precisará fornecer seus detalhes de login todas as vezes, pois pode usar o PIN de login de 4 dígitos. Assim, você pode conferir rapidamente todos os detalhes através deste app.

Se você não sabe como configurar isso, estas etapas certamente irão ajudá-lo:

Primeiro, baixe o aplicativo Skyward Mobile Access da respectiva loja.

Abra o aplicativo e ele solicitará que você configure uma senha de 4 dígitos que você precisará para fazer login no aplicativo todas as vezes.

Em seguida, selecione a opção “ Adicionar uma conta ” opção pesquisando usando os filtros de localização, endereço postal e distrito.

Agora, você precisa inserir seu login e senha.

Em seguida, clique no botão “ Acesso Familiar ”opção.

Agora, sempre que você fizer login no aplicativo, não precisará usar seu ID de login e senha; você pode entrar apenas usando a senha de 4 dígitos.

Você também pode ativar os alertas de notificação clicando na opção Minha conta no canto superior direito e marcando a opção de notificações por e-mail.

Se você deseja receber a notificação em seu número de celular, clique na opção Skylert no painel esquerdo, atualize seu número de celular e selecione quando receber a notificação.

No site

O site é a maneira mais fácil de verificar os dados acadêmicos de seu filho. Este método ajuda você a fazer isso sem baixar aplicativos, pois você precisa de um navegador compatível para acessar o site e verificar todas as informações acadêmicas do seu filho.

Mas você pode precisar fazer login toda vez que navegar no site.

Para entrar no portal da web Skyward FBISD, siga estas etapas:

Primeiro, navegue até https://www.fortbendisd.com/family-access .

Em seguida, selecione a opção de login para Family Access.

Isso o levará à página de login, onde você precisa inserir a ID de login e a senha e clicar no botão de login.

Agora, ele mostrará ao seu filho todas as informações em um único lugar, e você terá todas as opções no painel esquerdo que você pode selecionar de acordo com suas necessidades.

Benefícios do Skyward FBISD

A plataforma Skyward FBISD oferece vários benefícios que facilitam a sua paternidade. Se você os conhece, isso certamente o ajudará a usar este recurso completo.

Assim, estas são as vantagens desta plataforma inovadora:

O principal recurso e benefício do Skyward é acompanhar o progresso das crianças, cartão de notas, calendário acadêmico e horário escolar.

Como pai, você pode rastrear seus filhos 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando este portal.

É fácil de usar, pois o aplicativo e o site têm uma interface de usuário simples.

Você pode acessar o portal usando qualquer navegador da web.

Você pode entrar em contato diretamente com a administração através deste portal.

Os professores podem entrar em contato diretamente com os pais, para que não precisem comparecer à escola.

Torna todo o sistema escolar sem papel.

Ele fornece muitas teses e trabalhos de pesquisa que as crianças podem ler para melhorar seus conhecimentos.

Como alterar a senha do Skyward FBISD?

Caso você queira alterar sua senha Skyward FBISD, siga as etapas abaixo:

Primeiro, faça login na sua conta de acesso familiar usando suas credenciais.

Em seguida, clique em “ Minha conta ” localizado no lado superior direito.

Agora, selecione a opção Alterar senha.

Em seguida, digite sua senha atual e a nova, digite novamente a nova e clique em Salvar.

Como recuperar uma senha esquecida do Skyward FBISD?

Se você esqueceu a senha de acesso da família FBISD, não se preocupe, pois ela permite que você altere a senha facilmente. Para isso, siga estes passos:

Primeiro, vá para a página de login do acesso familiar do FBISD.

Você verá o “ Esqueceu seu Login/Senha ” opção abaixo do botão de login; clique nisso.

Isso o levará a uma nova página onde você deve inserir o endereço de e-mail usado durante o registro.

Após preencher seu e-mail e clicar no botão Enviar botão.

Em seguida, enviará instruções para redefinir a senha em sua caixa de correio.

Conclusão

Então, este foi o guia onde O método Skyward FBISD Sign Up foi explicado de forma simples. Felizmente, agora você poderá registrar uma conta do Skyward Family Access facilmente. Se você ainda enfrentar algum problema ao fazer isso, deixe suas dúvidas nos comentários abaixo.

GUIAS RELACIONADOS: