‘SNL’ zomba de derrubar balão espião chinês

“Saturday Night Live” pulou na armadilha do balão espião chinês … insinuando que fizemos um negócio muito maior do que realmente era.

Chloé Fineman jogado no MSNBC Katy Tur realizando uma entrevista com Bowen Yang que estava vestido como um grande balão espião que flutuava no oceano.

No início do esboço, Fineman foi acompanhado no set por Keenan Thompsoninterpretando um funcionário do Pentágono que detalhou como os EUA derrubou o balão espiãoe é meio hilário.