Só Reparos ABRE CARGOS em DUAS CIDADES

A Só Reparos, empresa que há mais de 30 anos atende os consumidores da cidade, vendendo materiais de acabamento e construção, está em busca de novos colaboradores no Distrito Federal. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira a lista de postos de trabalho em aberto:

Ajudante de Motorista – Brasília – DF – Efetivo;

Banco de Talentos – Guará – DF – Banco de talentos;

Consultor de Vendas – Guará – DF – Efetivo;

Estagiário de Contabilidade – Brasília – DF – Estágio;

Estagiário de Marketing – Brasília – DF – Estágio;

Estoquista – Brasília – DF – Efetivo;

Estoquista (vaga para pessoa com deficiência) – Brasília – DF – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Aprendiz;

Motorista de Caminhão – Brasília – DF – Efetivo;

Motorista de Caminhão II – Brasília – DF – Efetivo;

Supervisor Financeiro – Brasília – DF – Efetivo.

Mais sobre a Só Reparos e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Só Reparos, é válido destacar que estamos falando do “Grupo SR” (Grupo Só Reparos), que conta com 3 unidades físicas em Brasília (no SIA, na Asa Norte e na Asa Sul), um e-commerce chamado Liven Casa e outros três depósitos. Com início das atividades no ano de 1990, a empresa surgiu como assistência técnica da Deca na 404 Norte. Hoje, pode-se dizer que a empresa tem de tudo: do básico ao acabamento.

Além do mais, a Só Reparos possui uma frota de caminhões e disponibiliza o serviço de uma transportadora para levar, com agilidade e qualidade, os produtos até os clientes, facilitando a vida do comprador.

