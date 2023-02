Sobrinha da estrela de ‘Flavor of Love’, Deelish, morta em tiroteio em massa na MSU

Famílias ficam devastadas após um tiroteio em massa na Michigan State University… e a estrela de “Flavor of Love” em Deelish diz que sua sobrinha estava entre os 3 alunos mortos.

Deelish postou pela primeira vez na noite de segunda-feira, pedindo a seus seguidores que ajudassem a localizar sua sobrinha no caos após os relatos iniciais do tiroteio. Ela escreveu: “Minha linda sobrinha @ariellediamond_ é uma estudante da MICHIGAN STATE UNIVERSITY … ela estava em sua sala de aula no mesmo prédio que o atirador ativo e não tivemos notícias dela.”