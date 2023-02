Sodexo oferece novas OPORTUNIDADES de emprego pelo país

A Sodexo é uma empresa que atua no segmento de serviços de alimentação, mais precisamente oferecendo benefícios, como os famosos vale refeição e cartões alimentação. Não se limitando a isso, a empresa também disponibiliza campanhas de incentivo, gestão de frotas e soluções de saúde.

Sodexo disponibiliza novas vagas de emprego em todo o país

A Sodexo tem sua sede na França e já conta com mais de 50 anos de mercado, tornando-se assim uma das referências no setor em que atua. Já são cerca de 2 milhões de estabelecimentos brasileiros que aceitam e mais de 500 mil parceiros em todo o país.

Há pouco, a empresa abriu novas oportunidades de emprego em suas unidades de todo o país. Dentre as vagas, estão:

Gestor de Parcerias – Itajaí;

Estágio Comercial – Rio de Janeiro;

Consultor de Relacionamento – Manaus;

Analista de Sustentabilidade – São Paulo;

Consultor de Vendas – Vitória;

Estágio Financeiro – São Paulo;

Especialista de Controladoria – São Paulo;

Consultor de Pós-Vendas – Recife.

Como se candidatar

A Sodexo ficou em primeiro lugar em uma pesquisa realizada em 2019, pelo Estadão, sendo assim o objetivo de grandes empresas em relação às demais empresas de benefícios do país.

Caso tenha interesse pela vaga, é importante verificar a missão, visão e valores da empresa, para estarem alinhados. Dessa forma, funcionário e coroação caminham juntos para conquistarem os melhores resultados no final do mês trabalhado. Para participar do processo seletivo da empresa, basta entrar no site 123empregos e seguir as etapas necessárias para candidatura.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.