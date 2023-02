Softys abre novos EMPREGOS pelo país; veja os cargos e regiões

A Softys é uma empresa que se tornou grande referência no desenvolvimento de produtos de limpeza e higiene pessoal, trabalhando com grandes marcas. Seus colaboradores atuam gerando soluções no que diz respeito ao cuidado das pessoas. Hoje, a empresa está oferecendo oportunidades de emprego para diversas regiões do país.

Softys abre vagas de emprego no Brasil

A Softys está abrindo várias vagas de emprego para quem se interessa em fazer parte da equipe da empresa, ajudando a dar continuidade no êxito das suas atividades. É uma empresa que surgiu no Chile e hoje atua em diversos países da América Latina e oferece muitos benefícios aos seus funcionários.

Atuando em 20 países da América Latina, há mais de 40 anos, é o oitavo maior produtor de tissues do mundo. Confira, a seguir, os cargos disponíveis:

Supervisor de Fabricação de Papel – Anápolis / GO;

Vendedor Elite Profissional – Recife / PE;

Gestor de Vendas – Rio de Janeiro (Baixada Fluminense) / RJ;

Gestor de Trade Marketing – São Paulo / SP;

Controlador de Produção – Mogi das Cruzes / SP;

Analista de Planejamento Sênior – Caieiras / SP;

Analista de Logística Sênior – Piraí / RJ.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Veja também: Marisa abre vagas de EMPREGOS em diversas regiões do Brasil

Como se candidatar

Os interessados em uma das vagas oferecidas pela Softys, podem seguir as orientações disponibilizadas no site 123 empregos para encontrar a oportunidade desejada e enviar o currículo para análise. Atualmente, a empresa busca profissionais que queiram inovar e transformar o mercado.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.