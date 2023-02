Soldados correm para o campo durante o jogo do Grêmio após as travessuras de Luis Suárez

Luis Suarez vem em grande forma desde que chegou ao Grêmio, já que o atacante uruguaio já marcou sete gols em cinco partidas pela seleção brasileira.

No último jogo contra o Esporte Clube Avenida, Suarez deu uma assistência, que gerou polêmica.

O ex-atacante do Barcelona aproveitou o fato de alguns adversários protestarem contra uma falta para pedir e receber a bola dentro da área antes de dar a tacada para o companheiro, cristal.

Frustrado com sua ação, avenida os jogadores agrediram em massa o árbitro e isso resultou em uma briga em massa no campo que obrigou soldados da brigada militar a pular no campo para acalmar a situação.

Guilda conseguiu uma vitória por 2-0, como Everton dobrou a vantagem nos acréscimos do segundo tempo.