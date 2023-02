South Park destrói príncipe Harry e Meghan Markle em último episódio

Tele novo”Parque Sul“episódio intitulado”O tour de privacidade global” sobre Central da comédia zomba e dizima Príncipe Harry e Meghan Marklereferindo-se a eles apenas como o príncipe e sua esposa.

O príncipe e sua esposa são mostrados como membros da realeza canadense e são comparados ao casal real britânico.

Já faz um tempo desde o falecimento de nossa amada rainha, uma “Bom dia Canadá” o anfitrião diz a seus telespectadores. Exceto por nosso primeiro convidado, o príncipe e sua esposa, todos os canadenses estão achando difícil continuar.

O apresentador do talk show anuncia uma cópia do livro do príncipe, Waaagh, enquanto a dupla sobe ao palco segurando cartazes que dizem: “Queremos nossa privacidade!” e “Pare de olhar para nós!”

Uma dura crítica às recentes ações de mídia de Harry e Meghan

O apresentador do cartoon questiona se, apesar de insinuar no episódio anterior que os detestava, o príncipe agora fez a transição para jornalista ao cobrir a família real para seu novo livro.

“Só queremos ser pessoas normais; toda essa atenção é tão difícil”, interrompe a “princesa”.

Em resposta, o anfitrião sugere que o príncipe e sua esposa não desejam reclusão.

O príncipe e a princesa então fogem do set antes de se mudarem para South Park e fixar residência ao lado de Kyle.