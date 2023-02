‘South Park’ zomba do príncipe Harry e Meghan Markle

Príncipe Harry dar Meghan Markle estão recebendo o tratamento de “South Park” … o programa rasga o novo livro de Harry, rotula Meghan de “vadia amante do Instagram” e os chama de hipócritas.

O último episódio de “South Park” foi ao ar na noite de quarta-feira no Comedy Central e rasgou Harry e Meghan em pedaços … começando por acusá-los de não se importar muito com a morte da avó de Harry, rainha Elizabeth .

Só piora a partir daí … o esquete apresenta Harry e Meghan indo a um talk show canadense, saindo com cartazes exigindo privacidade antes de dizer ao apresentador que estão emocionados por estar na TV.

Harry pediu seu novo livro de memórias, “Spare” … a versão “South Park” é apelidada de “Waaagh” e a piada é que Harry está reclamando sobre crescer no Reino Unido como um príncipe.

A paródia de Meghan diz que o livro foi ideia dela porque a família real é “estúpida” e os jornalistas também … e então Harry é chamado por ser essencialmente um jornalista com seu livro.

A esquete termina com o casal saindo do set, dizendo que está saindo para encontrar um lugar tranquilo para viver como pessoas normais … antes de cortar para um jato particular.