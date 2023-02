Southampton demite Nathan Jones após apenas 14 jogos e três meses no comando

Southampton gerente demitido Nathan Jones no domingo depois de um Derrota por 2 a 1 para o Wolverhampton um dia antes que deixou a equipe em último lugar na Premier League.

Os torcedores pediram que Jones fosse demitido quando o Southampton sofreu dois gols no final contra um adversário que jogou com 10 jogadores por mais de uma hora.

O clube fez o anúncio mal três meses depois que Jones assumiu o cargo de substituto de Ralph Hasenhuttl.

“O Southampton Football Club pode confirmar que se separou do gerente do time principal masculino, Nathan Jones”, disse o clube.

Treinadores da primeira equipe de Jones Chris Cohen e Alan Sheehan também partiram.

O Southampton perdeu sete de seus oito jogos no campeonato sob o comando de Jones, cujos melhores resultados foram nas copas domésticas. O Southampton chegou às semifinais da Copa da Liga Inglesa após vencer Cidade de Manchester nas quartas de final.

Jones seguiu direto pelo túnel após a derrota de sábado, com seu time sendo vaiado pelos torcedores.

“eu nunca fiz isso na minha vida antes“, disse ele depois. “Em termos de 390 jogos, nunca fiz isso, mas não tenho certeza se bater palmas teria mostrado respeito.”

Southampton disse que o treinador Ruben vende se encarregaria do treinamento e da preparação antes do jogo contra o Chelsea no próximo fim de semana.

O clube agora procura seu terceiro técnico nesta temporada, na esperança de que sua próxima nomeação seja capaz de conduzi-lo ao Segurança da Premier League.