O Spani atacadista teve seu pontapé inicial no ano de 2004, quando sua primeira unidade foi inaugurada. Desde lá, a empresa busca pelo seu crescimento diariamente e deseja ser reconhecida pela qualidade entregue em seus produtos e atendimento. Diante disso, novas vagas de trabalho foram anunciadas em todo o território nacional. Veja, a seguir.

Spani Atacadista oferece novos EMPREGOS pelo país

Atualmente o Spani Atacadista possui mais de 5 mil funcionários trabalhando em suas lojas e busca priorizar um ambiente de trabalho familiar e com oportunidade de crescimento profissional, com o intuito de entregar o melhor resultado e ser a melhor opção de compra para todos os brasileiros.

Nesta data, novas oportunidades de trabalho foram abertas pela empresa em vários lugares do país. Confira, a seguir, os empregos disponíveis, os lugares de atuação e tudo referente ao processo seletivo.

Auxiliar de Cozin. – Pindamonhangaba/SP;







Técnico de Nutri. – São Paulo;







Líder de FVL – Itaquaquecetuba/SP;







Fiscal de Cxa. – Boituva/SP;







Geren. de Loja – Taubaté/SP;







Auxili. de Prevenção de Perdas – São Paulo;







Banco de Talentos – Resende/RJ;







Jov. Aprendiz – Hortolândia/SP;







Oficial de Manuten. – São Paulo;







Líder da Frente de Cxa. – São Paulo ;







Coordena. de Operações – Araras/SP;







Vended. – São Paulo.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas companhias solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Veja também: Coca-Cola divulgou novos EMPREGOS em todo o país

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas oportunidades anunciadas, basta cadastrar um currículo atualizado através do link mencionado no site 123 empregos. A empresa está recrutando profissionais comprometidos com o trabalho, que buscam entregar bons resultados e crescer juntamente das atividades da mesma.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.