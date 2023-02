SSM Smart Square Login Guide em ssm.smart-square.com (2023)

Neste guia, você encontrará todas as informações necessárias para fazer login na plataforma SSM Smart Square e acessar os recursos disponíveis para você. Quer você seja um novo usuário ou já tenha usado a plataforma antes, este guia fornecerá um processo passo a passo para fazer login e começar. Esperamos que este guia torne sua experiência com o SSM Smart Square perfeita e agradável.

Quais são os requisitos de login do Smart Square SSM?

Site oficial do smart square SM. Entre no Smart Square com seu ID de login e senha. Atualize seu navegador para a versão mais recente. Acesso à Internet de alta velocidade. O laptop, computador pessoal, smartphone ou tablet inteligente pode ser conectado à internet.

Quem pode usar o Smart Square?

Para agendar recursos e gerenciar horários, o SSM Health utiliza a ferramenta Smart Square. Em geral, funcionários da SSM Health e usuários autorizados têm acesso apenas ao Smart Square. No entanto, gerenciar agendas de funcionários, solicitações de folga e outras tarefas relacionadas a agendamento também ajuda a gerenciar solicitações de folga.

SSM Smart Square Login 2023

O SSM Smart Square é um aplicativo baseado na web para gerenciar processos de RH, como dados de funcionários, benefícios, folha de pagamento, etc. Para fazer login no SSM Smart Square, você precisa inserir seu nome de usuário e senha fornecidos por sua organização. Você pode entrar em contato com seu departamento de RH ou TI para obter assistência se tiver esquecido suas credenciais de login. Mas não se preocupe, temos algumas etapas que facilitarão seu trabalho. Então, vamos conferir os passos:

Vamos para https://ssm.smart-square.com/v2/login para abrir o site oficial do SSM smart square.

Certifique-se de incluir seu login SSM smart square.

Certifique-se de que sua senha do smart square SSM inclua as seguintes informações.

Clique no Conecte-se botão.

Depois de descobrir as etapas para o login do SSM Smart Square, você pode começar a usá-lo. Para redefinir sua senha se você não conseguir entrar devido à ausência de uma senha, siga as etapas abaixo.

Como redefinir a senha de login do SSM Smart Square?

Aqui estão as etapas que você precisa seguir para redefinir sua senha do SSM Smart Square:

Faça login no SSM Smart Square. Para redefinir sua senha, clique em Esqueceu a senha . Insira o endereço de e-mail da sua conta. Para redefinir sua senha, siga as instruções no e-mail que você recebeu.

Você pode seguir estas etapas para recuperar a senha do seu smart square SSM. Sua senha pode ser recuperada se você estiver em condições de fazê-lo.

Página de login do Smart Square SSM: https://smartsquare.com/. Para obter suporte, entre em contato com o Suporte ao cliente da SSM Health em 1-855-778-6037 ou envie um e-mail para: [email protected]. Informações de contato adicionais podem ser encontradas no site da SSM Health: https://www.ssmhealth.com/contact-us.

Existe alguma maneira fácil de acessar o portal de login do SSM?

Se você deseja acessar o portal de login do SSM, siga estas etapas:

Visita https://smartsquare..com no seu navegador Em seguida, você será solicitado a inserir suas credenciais de login (nome de usuário e senha). Para fazer login, clique no Conecte-se botão.

Observação: Se você estiver acessando informações confidenciais, verifique se está conectado a uma rede segura e privada.

Qual é o benefício chamado SSM de agendamento de praça inteligente?

Para gerenciar os horários dos funcionários, o SSM Health usa o Smart Square Scheduling SSM. Há vários benefícios em usar o Smart Square Scheduling SSM, incluindo:

A eficiência e a precisão no agendamento foram aprimoradas Melhor visibilidade das necessidades de agendamento e disponibilidade da equipe Gerentes e funcionários se comunicam de forma mais eficaz Maior cumprimento das leis trabalhistas e acordos com sindicatos Aprovações e pedidos de folga são simplificados Os recursos para geração de relatórios e análises foram aprimorados.

Será mais fácil para a SSM Health gerenciar suas necessidades de pessoal, reduzir conflitos de agendamento e aumentar a eficiência operacional usando o Smart Square Scheduling.

Embrulhar

Para finalizar, a SSM Health utiliza o Smart Square como uma ferramenta de agendamento e gestão de recursos para organizar as agendas e solicitações dos funcionários. Além de aumentar a eficiência e a precisão do agendamento, também facilita a comunicação e agiliza os pedidos de folga. Está disponível apenas para usuários autorizados e funcionários da SSM Health. Você pode entrar em contato com o suporte ao cliente do SSM Health sempre que tiver dificuldade para fazer login na sua conta do SSM. Então é isso da nossa parte. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, comente abaixo e deixe-nos saber se você tem alguma dúvida.

GUIAS RELACIONADOS: