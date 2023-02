Stanley Wilson, ex-jogador do Detroit Lions, morre aos 40 anos em hospital psiquiátrico

Tmundo da NFL está de luto pela morte do ex-jogador Detroit Lions cornerback StanleyWilson Jr.que morreu aos 40 anos após sofrer um colapso no Metropolitan State Hospital do condado de Los Angeles há alguns dias, embora a notícia só tenha sido divulgada na quarta-feira.

Wilson era filho do ex- Cincinnati Bengals correndo de volta Stanley Wilson Sr.e foi levado para o hospital em 1º de fevereiro, meses depois de ser mantido em uma prisão do condado após ser preso em agosto passado por vandalismo.

O ex-jogador esteve no Lions de 2005 a 2007 e tinha um histórico de transtornos mentais que remontava anos. Sua prisão em agosto foi por invadir uma casa em Hollywood Hills, tomar banho em uma fonte ao ar livre e agredir propriedades.

Mentalmente incompetente para ser julgado

Pelos episódios acima e anteriores, o ex-jogador do Lions foi considerado incompetente para ser julgado, segundo os promotores, resultando em sua transferência para o Metropolitan State Hospital, especializado em saúde mental.

Em 2016, Wilson levou um tiro no abdômen durante uma tentativa de assalto em uma casa no sudoeste de Portland e foi acusado de tentativa de roubo.

Em janeiro de 2017, ele foi novamente preso em Portland por andar nu por um bairro. Ele foi preso pela terceira vez em fevereiro de 2017 por invadir outra casa nu.

Ao ser internado em um hospital psiquiátrico no início de fevereiro, Wilson desmaiou e morreu durante sua internação. A causa da morte ainda não foi divulgada e os resultados da autópsia estão pendentes, e não está claro se ele deixou a família.