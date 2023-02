Status de reembolso estadual do IRS: o IRS lida com impostos estaduais e federais?

Ccom o EUA atualmente no meio de imposto temporada de arquivamento, você pode se perguntar como funciona o sistema tributário e quem decide redistribuir o dinheiro de seus impostos.

Quais estados têm impostos estaduais sobre a renda?

Dos 50 estados da América, 41 exigem que você faça uma declaração separada para seus impostos estaduais. Sete estados (Alasca, Flórida, Nevada, Dakota do Sul, Texas, Washington e Wyoming) não possuem nenhum tipo de imposto de renda, além de New Hampshire e Tennessee terem apenas juros e dividendos.

Se você precisar declarar impostos estaduais, terá que fazê-lo separadamente de sua declaração de imposto de renda federal.

O IRS lida com impostos estaduais?

Conforme declarado anteriormente, como os impostos estaduais são processados ​​independentemente de sua declaração de imposto de renda federal, o IRS não lidará com seus impostos estaduaiscom o governo regional lidando com esses impostos específicos.

Declaração do IRS antes da temporada fiscal de 2023

A temporada fiscal de 2023 representa a primeira normal desde o início da pandemia de COVID-19, com o departamento de Receita Federal (IRS) usando fundos do American Rescue Plan para reforçar sua equipe.

Com o IRS definido para processar mais de 168 milhões de declarações fiscais individuais, a agência tributária contratou mais de 5.000 novos assistentes por telefone e equipe de suporte para ajudar a auxiliar os contribuintes e orientá-los durante o processo.

Uma das maiores prioridades do IRS é garantir que todas as dúvidas sejam abordadas minuciosamente, com o Comissário Interino do IRS enfatizando o mesmo.

“Esta temporada de arquivamento é a primeira a beneficiar o IRS e o sistema tributário de nosso país com o financiamento plurianual da Lei de Redução da Inflação”, disse o comissário Doug O’Donnell disse em comunicado à imprensa.

“Com esses novos recursos adicionais, os contribuintes e profissionais fiscais verão melhorias em muitas áreas da agência este ano. Treinamos milhares de novos funcionários para atender telefones e ajudar as pessoas.”