Steelers WR Diontae Johnson não deu um soco no rosto de QB Mitchell Trubisky

Pittsburgh Steelers receptor largo Diontae Johnson negou rumores de que ele deu um soco no quarterback Mitchell Trubisky no rosto durante uma partida da semana 4 contra o Jatos de Nova York.

Greg Giannottico-apresentador de “Boomer e Gio” com Boomer Esiasonafirmou que uma suposta briga no intervalo entre Trubisky e Johnson levou o QB a ser substituído por novato Kenny Pickett.

As acusações foram feitas na sexta-feira durante Super Bowl semana em Glendale, Arizona, e Johnson e Trubisky se apresentaram para negar as reivindicações.

“Fake News”, tuitou Johnson em resposta ao vídeo.

O CBS O analista afirma que Johnson ficou chateado com Trubisky por não ter dado a bola o suficiente para ele.

“Zero verdade nisso”, tuitou Trubisky.

Denúncias falsas ficam impunes

Pickett substituiu Trubisky na segunda metade daquela derrota e se tornou o titular do time pelo resto da temporada.

Embora a parte do soco da história seja falsa, Johnson e Trubisky admitiram em outubro que de fato entraram em uma discussão verbal, mas resolveram.

“Coisas acontecem durante o futebol”, disse Johnson. “Estamos bem, conversamos sobre isso. Fizemos as pazes, melhor sobre toda a situação. Sem ressentimentos um com o outro. Esse ainda é o meu cara no final do dia.

“Ainda vou continuar jogando por ele, torcendo por ele. O que quer que ele precise que eu faça para ajudá-lo a ter uma boa aparência lá fora, vou fazer isso. Como eu disse, não há sangue ruim entre nós em tudo. Somos apenas jogadores de futebol às vezes e não vamos deixar que isso nos impeça de alcançar o objetivo que todos estão tentando alcançar por aqui”.