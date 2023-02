Stefanini abre novos EMPREGOS pelo Brasil; veja os cargos

A Stefanini, multinacional brasileira há mais de 30 anos no mercado, é especializada em desenvolver soluções para o ecossistema digital. Novas oportunidades de emprego foram divulgadas pela companhia no Brasil. Confira, a seguir.

Stefanini divulga vagas de emprego no Brasil

A Stefanini, há mais de 30 anos de trajetória, é uma rede especializada em desenvolver soluções para o ecossistema digital. A companhia trabalha continuamente para melhorar a tecnologia, sendo uma agente para melhorar o mundo.

A companhia acredita que o ambiente de trabalho deve ser inclusivo, pois isso é sinônimo de produtividade. Presente em mais de 40 países e somando mais de 30 mil colaboradores, a companhia abriu oportunidades de emprego pelo Brasil. Confira, a seguir.

Analista de Processos Júnior – São Paulo / SP;

Analista de Processos Sênior – São Paulo / SP;

Analista de Processos Pleno – São Paulo / SP;

Coordenador (a) de Operações – Aracaju / SE;

Desenvolvedor (a) Back End (Java) – São Paulo / SP;

Engenheiro (a) de Software – São Paulo / SP e Trabalho Remoto;

Especialista em Processos – São Paulo / SP;

Téc. de Suporte – Ipatinga / MG.

Como se candidatar

Atualmente, a empresa marca presença em mais de 40 países, somando mais de 30 mil colaboradores. Nesta data, a companhia anunciou novas vagas de emprego para diferentes áreas de atuação. Acesse o site 123empregos e veja mais informações.

