A Stefanini é uma multinacional de origem brasileira, que possui cerca de 30 anos de atuação no sistema de inovação. Nesta data, a empresa anunciou novas vagas de empregos abertas em algumas regiões do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo referente a candidatura dos participantes.

Stefanini oferece novos EMPREGOS em várias regiões do país

A Stefanini atua entregando soluções eficientes a fim de auxiliar todos os seus clientes em suas jornadas digitais. Trata-se de uma empresa que está presente em mais de 40 países e possui cerca de 30 mil colaboradores atuando de forma comprometida para o sucesso da empresa.

A companhia busca fazer a diferença no mundo digital através de suas atividades. Diante disso, novas vagas de trabalho foram anunciadas para aqueles que buscam crescer profissionalmente agregando de forma positiva nos resultados da companhia. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

Administrador de Banco de Dados – Remoto e Brasília/DF;







Executivo de Negócios Digitais – Belo Horizonte/MG;







Cientista de Dados Sênior – Remoto e São Paulo;







Analista ADM Jr – Remoto e Rio de Janeiro;







Consultor Protheus – Remoto e Piracicaba/SP;







Analista ADM Sr – Brasil;







Coordenador de Suporte Técnico – Guarulhos/SP;







Analista de Comércio Exterior – São Paulo;







Coordenador de Tecnologia da Informação – Sumaré/SP;







Analista de Compras Pleno – São Paulo;







Desenvolvedor Back End – São Carlos/SP.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas vagas anunciadas, basta acessar o site 123 empregos e encaminhar um currículo para a empresa analisar.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.