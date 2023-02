Steph Curry não detém mais o recorde de arremessos de três pontos após a noite impressionante de Klay Thompson

Stephen Curry continua fora dos gramados com uma lesão na perna esquerda, já que o Golden State Warriors tentar fazer uma corrida na segunda metade da temporada que lhes permita garantir uma vaga nos playoffs que lhes permita defender seu Campeonato da NBA da temporada passada.

A equipe da Bay Area voltou ao Chase Center para enfrentar o Houston Rockets depois de ser derrotada por LeBron James e pelo Los Angeles Lakers na quinta-feira em seu primeiro jogo após o intervalo do All-Star.

A noite histórica de Klay Thompson com o Golden State Warriors

Durante o jogo da noite de sexta-feira contra o Rockets, Klay Thompson mostrou que suas mãos estavam quentes além da linha de três pontos e começou a drenar um chute após o outro, com a torcida enlouquecida a cada novo placar de um dos membros dos “Irmãos Splash”.

Thompson havia prometido que seu jogo iria florescer depois de ser liberado para jogar em noites consecutivas pela primeira vez há apenas algumas semanas, após sua recuperação de cirurgias no joelho e tendão de Aquiles nos últimos três anos.

Klay conseguiu marcar 12 arremessos de três pontos, sendo a segunda vez que o fez nesta temporada e seu terceiro jogo na carreira alcançando essa marca, e agora é o único líder dessa estatística, já que Stephen Curry tem apenas dois jogos na carreira em que marcou 12 três tiros pontuais ou mais.

Thompson falou após o jogo e disse que não gosta de falar sobre uma versão vintage ou sobre seu antigo eu, pois continua trabalhando para melhorar, acrescentando que foi uma daquelas noites em que ele teve a mão quente.

“Só acho que estou sendo eu mesmo e fui capaz dessas coisas no passado e, enquanto meus pulsos ainda funcionarem, meus pés funcionarem, sempre serei capaz de atirar na rocha.”

Stephen Curry reconheceu recorde de Klay Thompson

Durante o jogo, Steph Curry pôde ser visto aproveitando a noite histórica de seu companheiro de equipe do lado de fora, com o armador estrela acessando o Twitter para parabenizar seu amigo por ser o único líder em jogos da NBA com 12 ou mais arremessos de três pontos feitos em um único jogo .