Stephen Curry fora por pelo menos duas semanas após ressonância magnética revelar lesão na perna

guerreirosguarda estelar Stephen Curry está previsto para perder várias semanas devido a uma lesão na perna esquerda sofrida na noite de sábado durante um jogo contra o Mavericksde acordo com Shams Charania de o atlético.

Curry saiu do jogo contra Dallas no terceiro quarto, 119-113, depois de bater joelhadas com Mavs jogador McKinley Wright IV enquanto Wright dirigia para a cesta. A perna esquerda de Curry passou por radiografias iniciais, que deram negativo.

Embora um ressonância magnética foi planejado, treinador do WarriorsSteve Kerr mostrou confiança ao falar sobre o estado de sua estrela após o jogo.

“Sempre que um cara faz uma ressonância magnética, há um nível de preocupação”, disse Kerr. “Teremos apenas que esperar e ver os resultados. … Esta não é a primeira vez. Ele joga duro e está por toda parte. Isso aconteceu muitas, muitas vezes ao longo dos anos. Então, dedos cruzados, ele está bem .”

Steph Curry descartado no jogo contra o Oklahoma City Thunder

A lesão na perna esquerda de Curry deve mantê-lo fora por pelo menos duas semanas, de acordo com Charania, mas Anthony Slater de o atlético informou anteriormente que a estrela do Warriors só deveria perder o jogo de segunda-feira contra o trovão da cidade de oklahoma.

Curry agora provavelmente perderá Fim de semana All-Starde acordo com uma versão posterior do artigo de Slater, e Estado Dourado ainda está tentando descobrir uma data de retorno precisa para o jogador de 34 anos.

Para o Warriors nesta temporada, Curry, que foi selecionado para seu sétimo jogo All-Star em sua carreira no mês passado, teve uma média de 29,4 pontos, 6,4 assistências e 6,3 rebotes.

O Golden State, que tem um recorde de 27-26 depois de vencer o campeonato no ano anterior, agora terá que lutar para sobreviver sem seu general.