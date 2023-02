Steve Young Bons genes ou bons documentos?!?

Steve Young Os looks de ao longo dos anos são de longe os MAIS valiosos!

Aqui está uma versão de 32 anos do jogador de futebol profissional com seu rosto esculpido em exibição total … pronto para enfrentar o Denver Broncos em SF em 1994 (esquerda). Este foi o mesmo ano em que ele foi nomeado MVP (além de 1992) e apenas alguns meses antes de ele e seus companheiros do 49ers vencerem o Super Bowl XXIX.