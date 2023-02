Stone lança NOVA conta com PIX e vantagens para empreendedores; Confira

Recentemente a Stone anunciou o lançamento da Super Conta Ton. A novidade oferece aos clientes da empresa transferências gratuitas via PIX, além de inúmeros outros serviços voltados para empreendedores e trabalhadores autônomos.

“Agora, os empreendedores conseguem movimentar e controlar o dinheiro das suas vendas para fazer todos seus pagamentos direto no app do Ton. Em resumo, os clientes têm uma solução 100% digital para vender, juntar dinheiro e crescer, tendo maior controle de suas finanças e do seu negócio e com tarifa zero, além de fazer e receber Pix”, afirma Rodrigo Cury, head de Banking da Stone.

Segundo informações disponibilizadas pela fintech, os clientes também podem aproveitar descontos de até 30% em diversas lojas parceiras do Shopping Ton.

A plataforma de vendas da Stone conta com grandes lojas varejistas como as Casas Bahia, Ponto Frio, Carrefour, Centauro, Polishop e até mesmo o AliExpress. Desse modo, além de realizar compras com descontos como PF, os empreendedores podem utilizar essas empresas como fornecedoras.

O que é a Stone?

A Stone é uma instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil e já conta com mais de 1 milhão de clientes espalhados pelo país. Por ser regulamentada pelo BC, a fintech pode oferecer todos os benefícios de uma conta.

Os usuários da Stone podem depositar dinheiro na conta por meio do TED, transferência entre contas, PIX ou boleto.

Vale informar que os boletos emitidos pelo aplicativo da Stone podem ser pagos em aplicativos ou caixas de qualquer instituição bancária. Nesses casos, o valor do boleto cai na conta do usuário em até três dias úteis após a confirmação do pagamento.

Os cidadãos interessados em abrir uma conta na Stone podem fazer a solicitação por meio do site da empresa, clicando na área “Abra sua conta”. Além disso, também é possível abrir uma conta diretamente pelo aplicativo Stone, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS.

Conheça a conta PJ Stone

A conta PJ da Stone está disponível para pessoas físicas ou jurídicas que tenham empresas do tipo: MEI, EI, EIRELI ou LTDA. O serviço oferecido pela Stone é livre de anuidade e taxas de manutenção, ou seja, ideal para micro e pequenos empresários.

Com essa modalidade de conta os empreendedores podem realizar vendas por link de pagamento, ou seja, não é necessário ter um site para vender.

Além disso, a empresa garante transferências gratuitas entre contas Stone a qualquer horário do dia e 20 TEDs sem custo para outras instituições bancárias.

A conta PJ também oferece um cartão físico com a função pré-pago visando facilitar a movimentação da conta da empresa, bem como um cartão virtual para compras pela internet. Vale ainda informar que os clientes da fintech contam com atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana.

No aplicativo da Stone os usuários PJ podem emitir até 5 boletos gratuitos. Apesar disso, a partir do 6º boleto é cobrado o valor de R$ 2,00 por emissão. No site da empresa é possível conferir todas as vantagens dessa modalidade de conta.