Super Bowl 2023: Quais são as chances de apostas na final Chiefs x Eagles?

A recorde de 50,4 milhões de adultos americanos planejam apostar no Super Bowlapostando um total de US$ 16 bilhões, previu o grupo comercial nacional da indústria de jogos de azar na terça-feira.

A Associação Americana de Jogos prevê que 1 em cada 5 adultos americanos farão uma aposta no jogo do campeonato da NFL de domingo entre o Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs.

A estimativa inclui apostas legais e aquelas feitas com corretores de apostas ilegais ou casualmente entre amigos ou parentes.

O valor total esperado para ser apostado este ano é mais do que o dobro do valor do ano passado, já que o mercado legal de apostas esportivas dos EUA continua a crescer.

Existem três estados adicionais que oferecem apostas esportivas legais este ano – Kansas, Ohio e Massachusetts – em comparação com o ano anterior, para um total de 33 estados mais Washington, DC Maryland também adicionou apostas esportivas móveis no ano passado, mas tinha apostas pessoais para o Super Bowl do ano passado.

Mais da metade de todos os adultos americanos vivem em um mercado onde as apostas esportivas são legais.

“Todos os anos, o Super Bowl serve para destacar os benefícios das apostas esportivas legais: os apostadores estão fazendo a transição para as proteções do mercado regulamentado, as ligas e a mídia esportiva estão tendo um envolvimento maior e os operadores legais estão gerando a receita tributária necessária para os estados de todo o país. ”, disse Bill Miller, presidente e CEO da associação.

Dados concretos estão apoiando as previsões de um mercado de apostas recorde para o jogo deste ano. A GeoComply, que lida com quase todo o tráfego de apostas online para o mercado de apostas esportivas dos Estados Unidos para verificar se um cliente está em um determinado local onde tais apostas são legais, afirma ter registrado mais de 550 milhões de verificações de geolocalização durante os playoffs da NFL de 14 a 29 de janeiro. .

Isso representa um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado, e o grupo está prevendo um volume recorde para o Super Bowl deste ano.

Pesquisa de jogos da Eilers & Krejcik, uma empresa de análise independente da Califórnia, analisou apenas as apostas legais. Ele previu um total de pouco mais de US$ 1 bilhão este ano, liderado por Nevada (US$ 155 milhões); Nova York (US$ 111 milhões); Pensilvânia ($ 91 milhões); Ohio (US$ 85 milhões) e Nova Jersey (US$ 84 milhões). A pesquisa deles não estava envolvida nas previsões da AGA.

A empresa estimou que 10 a 15% desse total seria apostado ao vivo após o início do jogo, e que 15 a 20% viriam na forma de parlays no mesmo jogo ou uma combinação de apostas envolvendo o mesmo jogo, como apostar em o vencedor, o total de pontos marcados e quantas jardas passadas o quarterback dos Eagles, Jalen Hurts, acumulará.

A pesquisa da AGA descobriu que os apostadores se dividem igualmente, com 44% apoiando os Chiefs e uma percentagem idêntica apostando nas águias.

Os Eagles eram favoritos de 1,5 ponto na noite de segunda-feira no FanDuel, o provedor oficial de probabilidades da Associated Press.

Apostas: qual time vai ganhar e por quantos pontos?

Existe uma vasta gama de apostas oferecidas no grande jogo, desde as previsões mais básicas de qual time vai ganhar e por quantos pontospara apostar na quantidade total de pontos marcados no jogo.

Também populares são as chamadas apostas de proposição ou prop em desempenhos de jogadores individuais, como se o quarterback do Chiefs Patrick Mahomes lançará dois ou menos passes para touchdown ou quantas jardas corridas Eagles correndo de volta Miles Sanders vai acumular.

Para o Super Bowl, essas apostas abrangem resultados tão incomuns quanto se o cara ou coroa no cara; se o placar final do jogo já aconteceu antes como o placar de um Super Bowl anterior e até mesmo que cor de Gatorade será despejada no técnico vencedor.