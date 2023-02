Super Bowl Baby: o wide receiver do Chiefs, Mecole Hardman, se torna pai durante o jogo contra os Eagles

Tele Kansas City Chiefs estarão em busca de seu terceiro Troféu Vince Lombardi hoje, quando enfrentarem o Philadelphia Eagles em Super Bowl LVIIno entanto, para um dos seus jogadores que está na lista de lesionados, há outra situação que tornará este dia, ganhe ou perca, para sempre memorável muito mais do que o referido jogo.

Patrick Mahomes esquece completamente a live do Dia dos Namorados no ar: “Não conte para minha esposa”

Na manhã de domingo, WR Mécole Hardman anunciou que sua esposa, Chariah Gordonteve a bolsa rompida e está em trabalho de parto, então enquanto ele estiver fora devido a lesão, ele poderá acompanhá-la para ver o nascimento de seu filho.

Mecole Hardman não jogará no Super Bowl LVII

Durante a semana foi confirmado que Hardman não faria parte do Super Bowl XLII após ser colocado no IR devido a uma lesão que o tirou do AFC Championship Game em que os Chiefs derrotaram de forma agonizante o Cincinnati Bengals em casa.

Recorde-se que Hardman foi um dos jogadores que no início da temporada assumiu um papel de maior destaque como treinador principal Andy Reiddo ataque, após a saída em free agency do craque Tyreek Hill, que assinou com o Miami Dolphins.

Quem é Mecole Hardman?

Hardman foi uma escolha de segunda rodada (56º no geral) no Rascunho de 2019 fora da Universidade da Geórgia. Em sua carreira, que já tem quatro temporadas, ele fez parte de um elenco que chegou três vezes ao Super Bowl e já levantou o Troféu Vince Lombardi em Miami contra o São Francisco 49ers na edição XLIV.

Na mencionada temporada de estreia foi eleito para o Pro Bowl como jogador de times especiais e em toda a sua carreira acumulou 151 recepções para 2.088 jardas com 16 touchdowns. Em 2022 ele participou apenas de oito jogos (o menor número de sua carreira), então seus números foram discretos, 25 recepções para 297 jardas e quatro touchdowns.