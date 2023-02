Super Bowl Halftime: Quais são os melhores comerciais da história?

Ccom o 2023 Super Bowl quase aqui, a emoção está crescendo para o confronto entre o Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles no Arizona, não apenas pela ação que veremos no campo de futebol, mas também por causa do show do intervalo do Super Bowl e dos comerciais do Super Bowl.

Todos os anos, o EUAAs maiores empresas gastam milhões de dólares em espaço publicitário durante o jogo, que este ano será transmitido pela FOX Sports.

Enquanto aguardamos os comerciais engraçados e emocionantes do Super Bowl de 2023, vamos relembrar os melhores comerciais anteriores da história do Super Bowl.

Os cinco melhores comerciais da história do Super Bowl

5. O comercial de Michael Jordan e Larry Bird McDonald’s (1993)

Um dos comerciais mais épicos do Super Bowl estrelou Michael Jordan e Larry Bird, que se enfrentaram em um duelo de basquete um contra um para ganhar o prêmio de um Big Mac.

“O primeiro a errar observa o vencedor comer”, diz a famosa frase de Bird, mas nenhum dos astros errou, não importa o quão ridículos os arremessos se tornassem.

4. O comercial da Budweiser Wassup (2000)

Simples, mas eficaz, este comercial de 2000 da Budweiser gerou uma frase de efeito, tão simples quanto “Wassup”.

A cerveja americana tem sido presença regular nos comerciais do Super Bowl, mas este é um dos mais lendários.

3. O comercial Betty White Snickers (2010)

Os Snickers tiveram muitos comerciais excelentes ao longo dos anos, com o slogan “Você não é você quando está com fome”.

Para o Super Bowl em 2010, eles lançaram um estrelado por Betty White jogando futebol no parque.

“Você está jogando como Betty White lá fora”, gritou um dos companheiros de equipe, antes que o jogador em questão comesse um Snickers e fizesse uma recepção.

2. O comercial Joe Greene da Coca-Cola (1979)

Os comerciais do Super Bowl não são apenas engraçados, pois às vezes também são bastante emocionais.

Foi o que aconteceu com o anúncio da Coca-Cola de 1979, que apresentava o ‘Mean’ Joe Greene, bebendo uma Coca-Cola e depois presenteando um jovem torcedor com sua camisa.

1. O comercial do Apple Macintosh (1984)

Este é certamente o comercial mais icônico do Super Bowl de todos os tempos, com a Apple lançando um anúncio em 1984 baseado no livro de George Orwell com o mesmo nome.

Essa foi a maneira de apresentar o Macintosh e o comercial foi dirigido por Ridley Scott.