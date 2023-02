Super Bowl LVII: HBO muda a estreia do episódio 5 de The Last of Us para domingo

Edesde então ‘The Last of Us’ da HBO começou a transmitir aos domingos, havia uma briga evidente para acontecer da plataforma decidir transmitir o programa mais assistido dos tempos no mesmo dia. Inicialmente, houve relatos de que o episódio 5 do programa seria transmitido exatamente ao mesmo tempo que o Super Bowl veiculado na televisão. No entanto, um anúncio recente de HBO deixou as coisas claras tanto para os fãs do show quanto para as pessoas que estão assistindo Super Bowl LVII. O que vai acontecer com o episódio 5 de ‘The Last of Us’?

Um novo anúncio confirma que o episódio 5 de ‘The Last of Us’ não vai ao ar no domingo, como estava programado. Isso deixa uma porta aberta para todos os fãs do Super Bowl que desejam aproveitar o jogo sem pensar no programa da HBO. É uma ótima notícia para quem queria aproveitar os dois eventos sem sobrepor um ao outro. Mas isso deixa a porta aberta para quando este episódio de ‘The Last of Us’ realmente for transmitido. Acontece que a decisão da HBO deixará todos felizes.

Quando o episódio 5 de ‘The Last of Us’ é transmitido?

A HBO anunciou que o episódio 5 de ‘The Last of Us’ não será transmitido no domingo, mas na sexta-feira. A conta oficial do programa no Twitter fez o anúncio que deixou todos emocionados porque eles não estão apenas aproveitando o Super Bowl sem preocupações. Eles também estão aproveitando o próximo episódio de um show fantástico dois dias antes do esperado. Isso não acontece com frequência, você pode agradecer à NFL e à HBO por forçar isso a acontecer conforme anunciado.

Com números recordes, ‘The Last of Us’ estreou há pouco mais de quatro semanas e pegou o mundo inteiro de surpresa. Os fãs do videogame já estavam ansiosos para ver o que a HBO faria com a história e os personagens. Os resultados não desapontaram as pessoas que consideram um dos melhores shows produzidos nos últimos anos. No que diz respeito ao enredo, ‘The Last of Us’ é um thriller pós-apocalíptico que lida com o inesperado apocalipse zumbi do mundo que veio de fungos. Os atores Pedro Pascal e Bella Ramsey estrelam este show como Joel e Ellie.