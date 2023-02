Super Bowl LVII: Internet reage ao Halftime Show de Rihanna e questiona gravidez

Esperava-se que o show do intervalo de Rihanna no Super Bowl LVII surpreendesse, no entanto, ninguém esperava que Riri aparecesse com uma possível barriga de bebê e, quando ela apareceu, as pessoas enlouqueceram.

Assim que as pessoas começaram a perceber depois que ela começou com um banger e “B ** ch Better Have My Money” estava explodindo e ela estava fazendo movimentos coordenados, mas fáceis, não o que ela costuma fazer na coreografia de um show como este.

Ela dançou e continuou com o show cantando outros sucessos como se fosse a notícia do mês, o Twitter explodiu com memes e muitas perguntas sobre seu possível segundo bebê.

Rihanna mostrando barriguinha de bebê?



Vestindo um macacão rosa, ela continuou com um dos clássicos “Work” ao lado de um elenco completo de dançarinos profissionais que criaram toda uma atmosfera com seus movimentos, e então todos notaram que ela estava esperando outro bebê.

Celebridades como Cara Delevingne foram apenas para ver Rihanna