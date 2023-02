Super Bowl LVII: Onde fica o show do intervalo de Rihanna em comparação com outros anos?

O Super Bowl LVII culminou com a vitória do Kansas City Chiefs sobre o Philadelphia Eagles 38-35 em um jogo muito exigente, e este grande evento não poderia ser completo sem o lendário Halftime Show que Rihanna levou a sério e surpreendeu a todos com sua nova barriguinha de bebê enquanto esperava o bebê número 2.

Rihanna e o resto dos shows do intervalo

da Rihanna show foi muito interessante por causa da performance em si, quando ela apareceu no palco sobre plataformas que foram elevadas acima do solo, e enquanto ela começou a cantar o icônico “B ** ch Better Have My Money” enquanto revelava sua gravidez.

Embora os programas em si sejam bastante passíveis de interpretação, há alguns que se destacam mais do que outros, ou são mais apreciados do que outros, onde mostraremos alguns para que você decida por si mesmo.

Rihanna 2023

Michael Jackson 1993

A performance de Michael Jackson foi um dos shows do intervalo mais esperados da década e até do século, quando ele fez um dos maiores shows da história do Super Bowl.

Príncipe 2007

Em um esforço para vencer seu rival de todos os tempos, Michael Jackson, Prince decidiu fazer um show para sempre, tocando alguns covers, incluindo “All Along the Watchtower” e até mesmo um clássico do Foo Fighters “The Best of You”.

Beyoncé 2013

A performance da Queen B foi ótima, pois ela começou com um medley infantil de Destiny e depois fechou o círculo com um próprio.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J Blige, Kendrick Lamar e 50 Cent com o baterista convidado Anderson .Paak

Indiscutivelmente uma das melhores performances, Dr. Dre e Snoop Dogg comandaram o palco e reuniram toda a costa oeste quando sediaram o Super Bowl em Los Angeles em 2022.