Super Bowl LVII: Os trailers e anúncios que veremos no maior evento de TV do ano

Tele Super Bowl é o evento esportivo mais importante dos Estados Unidos e um dos mais assistidos em todo o mundo, a par do Copa do Mundo FIFA Final e abertura do jogos Olímpicos. Além disso, é uma das vitrines mais cobiçadas pelos anunciantes, razão pela qual, há anos, os espaços comerciais são utilizados para a estreia de campanhas publicitárias e a indústria de filmes e séries para mostrar os próximos lançamentos.

O evento é tão importante que outros programas ou eventos mudam suas programações para não coincidir com o jogo, caso contrário sua audiência seria zero. Por exemplo, o HBO Max rede informou que vai antecipar a estréia de seu episódio da série ‘O último de nós‘ (1×05) até esta sexta-feira, embora o restante de seus episódios tenha sido lançado nas noites de domingo.

Quanto custa um anúncio do Super Bowl LVII?

O preço dos spots publicitários no Super Bowl está aumentando a cada ano para esta edição, um spot de 30 segundos varia entre US$ 6 e US$ 7 milhões, segundo os portais Variety e Forbes. Isso sem contar o custo de produção, bem como o custo dos atores considerados, cujos salários podem chegar a outros US$ 2 milhões.

Quais estreias e anúncios esperamos para o Super Bowl LVII?

Entre os próximos lançamentos que esperamos no cinema, há uma programação interessante para o universo marvel: ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’, bem como ‘Guardiões da Galáxia Vol. 3’ e ‘As Maravilhas’.

Outros lançamentos esperados serão os de ‘Velozes e Furiosos 10‘ com Vin Diesel e no universo DC há Aquaman 2 com Jason Momoa e a estreia de ‘The Flash’.

Mas, também teremos estreias de comerciais baseados em séries famosas como ‘Breaking Bad’ ou ‘O Jogo da Lula’. Isso é um pouco do que poderemos ver na tarde de domingo:

Grito 6

A famosa saga de Wes Craven retorna, agora ambientada em Nova York e apresentando as irmãs Carpenter (Jenna Ortega e Melissa Barrera).

Pelo menos 11 trailers são esperados neste domingo, incluindo Super Mario Bros: O Filme, A Pequena Sereia, Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões, Transformers: O Despertar das Feras e Elementar. Indiana Jones, Creed III e John Wick 4.

‘Breaking Bad’ – PopCorners

Bryan Cranston em um de seus melhores papéis (Walter White), acompanhado de Jesse Pinkman (Aaron Paul) e Tuco Salamanca (Raymond Cruz) mas agora para falar sobre seu gosto por salgadinhos de milho.

Will Ferrell – ‘O Jogo da Lula’ – General Motors – Netflix

Um teaser interessante para a popular série coreana transmitida através do Plataforma Netflixapresentando o ator de comédia Will Ferrell e no processo anunciando a principal linha automotiva.

Homem-Formiga 0.0 – Heineken

Um dos heróis mais recentes da Marvel, interpretado por Paul Ruddem seu traje de ‘Homem-Formiga’, faz uma pausa para tomar uma cerveja, ainda que sem álcool.

John Cena – Experian

Se você quiser ver John Cena dance ‘Do Ya Wanna Taste It’ de Wig Wam, este é o momento, pois parece que o ator encontrou uma nova veia em sua carreira artística.

Adam Driver – Squarespace

Adam Driver uma das estrelas em ascensão de Hollywood pega 17 xícaras e agora multiplica nos bastidores para anunciar a famosa empresa de criação de sites, clonando-se para alternar consigo mesmo porque “não suporta outros atores”.

Alicia Silverstone – ‘Sem noção’ – Rakuten

‘Cher’, um dos papéis que fez a atriz Alicia Silverstone popular nos anos 90, mas agora com 46 anos.