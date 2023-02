Super Bowl LVII: Quem cantará o hino nacional no SB 2023?

Phoenix está dando os últimos retoques no evento televisivo mais assistido do país, como Super Bowl LVII abordagens. Como sempre, o Super Bowl terá anúncios incríveis, um ótimo show de intervalo e o hino nacional antes do jogo.

O NFL escolheu Chris Stapleton para executar o hino nacional este ano. A cantora sertaneja ficará, portanto, encarregada de se apresentar em um dos momentos mais importantes do jogo para os americanos.

Chris Stapleton é um artista de música country que ganhou oito prêmio Grammy15 Prêmios da Associação de Música Countrye 10 Prêmios da Academia de Música Country.

Seis de suas canções alcançaram o topo das paradas country em mais de 170 músicas ele escreveu ou co-autor. Ele inicialmente se mudou para Nashville em 2001 para seguir carreira em engenharia, mas acabou desistindo desse plano para seguir a música.

Quando é o Super Bowl 57 em 2023?

O 57º Super Bowl acontecerá em 12 de fevereiro de 2023. O jogo começará às 16h30 PT e 18h30 ET. a estrela do Show do intervalo da Apple Music é Rihanna.

No mercado secundário de ingressos para o Super Bowl, os assentos mais baratos começam bem acima $ 4.000. Ingressos em SeatGeek pode custar em qualquer lugar de $ 4.886 acabar $ 101.000 all-in, enquanto aqueles em TickPick pode custar em qualquer lugar de $ 5.425 para $ 124.146.