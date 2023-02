Super Bowl LVII: Rihanna mostra barriga de grávida em sua incrível performance no Half Time Show?

SO Superior Bowl LVII foi o palco perfeito para Rihanna revelar sua segunda gravidez ao subir com maestria no show do intervalo deste ano, onde o Philadelphia Eagles enfrenta o Kansas City Chiefs em um jogo muito emocionante. Rihanna atingiu o palco mundial e assumiu completamente.

Ela começou com o polêmico “B ** ch better have my money” se apresentando em uma plataforma flutuante no meio do campo, assim que ela começou a cantar, os participantes do Super Bowl foram à loucura e ela fez todo mundo dançar.

Vestindo um macacão rosa, ela continuou com um dos clássicos “Work” ao lado de um elenco completo de dançarinos profissionais que criaram toda uma atmosfera com seus movimentos, e então todos notaram que ela estava esperando outro bebê.