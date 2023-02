Super Bowl Madness: os ingressos mais baratos para a partida Chiefs x Eagles custam mais de US $ 5.000

TO Kansas City Chiefs está pronto para enfrentar o Philadelphia Eagles no Super Bowl LVII no domingo.

Torcedores dispostos a assistir ao jogo no Estádio da Fazenda Estadual em Glendale em 12 de fevereiro precisam estar cientes de que ainda há ingressos disponíveis, embora sejam tudo menos baratos.

A capacidade oficial do estádio do Arizona é de 63.400, mas para conseguir um ingresso nesta semana, o torcedor precisa gastar pelo menos 5.600 dólares.

Quanto custam os ingressos para o Super Bowl LVII?

As passagens mais baratas custam até US$ 4.750, mais cerca de US$ 900 em impostos, frete e administração, o que significa que custaria um total de US$ 5.650.

Por outro lado, os ingressos mais caros nos sites oficiais podem custar até US$ 25.000. Espera-se que o seu valor aumente nos dias que antecedem o jogo.

Eagles e Chiefs já estão no Arizona

Filadélfia e Kansas City já estão no Arizona. Os Chiefs chegaram primeiro depois de conquistar sua vaga ao nocautear o Jacksonville Jaguars e Cincinnati Bengals.

Este será o terceiro Super Bowl em quatro anos, com Patrick Mahomes levando seu time a uma vitória por 31-20 sobre o 49ers no Super Bowl LIV antes de perder por 31-9 para o Tampa Bay Buccaneers na edição do ano seguinte.

Neste domingo, o Chiefs enfrentará os Eagles pela décima vez em sua história. O Kansas venceu nove desses duelos, incluindo uma seqüência de três vitórias consecutivas. No entanto, as duas equipes nunca se enfrentaram nos playoffs.