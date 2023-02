Super Bowl | NFL: Mahomes vs Hurts: Qual estrela do Super Bowl é o rei dos colecionadores?

O Super Bowl 57 acontece neste domingo no State Farm Stadium, casa do Arizona Cardinals, e desta vez será um duelo ofensivo total entre os Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles.

Embora a grande maioria das casas de apostas em Las Vegas dê aos Eagles uma pequena vantagem como favoritos, é curioso saber quem ganha no mundo em expansão das cartas colecionáveis ​​que movimentam tanto dinheiro, especialmente nos Estados Unidos.

A Associação Espanhola de Cartões Esportivos e Colecionáveis, ASOCARDS, analisou o mercado em termos do Super Bowl da seguinte maneira.

“Testemunhamos um aumento exponencial no preço do Jalen dói cartões durante esta temporada após a grande temporada que a Filadélfia teve”, disse ASOCARDS ao MARCA.

O valor ‘normal’ de Hurts

Com base em dados de um Jalen dói cartão de referência, como o Prizm Silver classificado pela PSA da coleção Panini 2020 da temporada de estreia do quarterback dos Eagles, podemos ver como ele atingiu seu preço mais baixo dias após o Super Bowl 56, que encerrou a temporada de 2022.

Na época, ele estava vendendo por $ 262, mas no momento em que escrevo, seu preço é de $ 1.050, o que significa que ele quadruplicou seu preço em apenas um ano e pode subir ainda mais nos dias que antecedem o Super Bowl.

O valor de Patrick Mahomes

Por outro lado, há Patrick Mahomes. O cartão equivalente de sua temporada de estreia, move-se em outra faixa de preço.

Atingiu o recorde histórico de $ 14.900 pouco antes do Super Bowl 55, no qual Tom Brady derrotou o Kansas City QB.

Tomando como referência o mesmo período de tempo com a carta do Hurts e a carta do Mahomeseste último caiu de cerca de US$ 7.600 para US$ 3.750, o que representa uma queda de pouco mais de 50%.

Novamente, vale lembrar que neste mercado há rápidas variações baseadas no desempenho dos jogadores.

O cartão Mahomes que atingiu um valor superior a 4 milhões de dólares.

recorde da NFL

Se olharmos para o cartão mais caro vendido até agora, veremos como o quarterback do Chiefs varre seu número oposto, já que um de seus cartões da temporada de estreia detém o recorde de todos os tempos da NFL pelo preço mais alto, superior a 4,3 milhões de dólares.

A transferência ocorreu em julho de 2021, e o cartão em questão é o ‘2017 National Treasures Platinum #161 Patrick Mahomes II’, que além de escudo e autógrafo, é 1/1, ou seja, há apenas um ‘cartão’ no mundo inteiro como ele.

Em comparação, o mais caro Jalen dói O cartão vendido no registro foi de $ 38.100 em agosto de 2022. Era o ‘2020 National Treasures Red Laundry Tag # 161 Jalen Hurts’.

É muito possível que entre agora e o Super Bowl este valor máximo para o QB dos Eagles seja excedido, mas não se espera que chegue perto do preço de Mahomes‘ cartão mais caro.