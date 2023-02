A Supermix atua fornecendo concreto altamente qualificado e foi fundada em 1976 com o intuito de se tornar referência em seu segmento. Nesta data, a companhia anunciou um novo processo seletivo e busca por profissionais especializados para atuar em suas unidades. Veja, a seguir.

Supermix tem 32 vagas de EMPREGO pelo Brasil

A Supermix está presente no mercado de trabalho há cerca de 47 anos e através de muita dedicação e compromisso, conquistou o seu espaço e atualmente é uma das maiores desenvolvedoras de produtos para o setor de construção.

Com o intuito de facilitar o segmento de construção civil, a companhia está contratando profissionais qualificados para fazer parte do time. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis e tudo sobre a seleção de candidatos.

Moto. de Coleta – Santa Catarina;

Comprador – Belo Horizonte / MG;

Ajud. de Pátio (Exclusivo PCD) – Praia Grande/SP;

Estágio em Engen. Civil (Produção) – Belo Horizonte / MG;

Aux. de Serviços Gerais (Exclusivo PCD) – Campo Grande/MS;

Mecânico de Equip. – Içara/SC;

Assist. Técnico – Belo Horizonte/MG;

Moto. de Betoneira – Santa Catarina;

Aux. de Serviços Ger. (Exclusivo PCD) – Salvador/BA;

Mecân. de Equipamento – Salvador/BA;

Assist. Técnico – São Paulo;

Op. de Central de Conc. – Piracicaba/SP.

A seguir, veja as informações sobre como se candidatar a um dos cargos disponíveis e todas as orientações sobre possíveis exigências e requisitos da vaga almejada.

Como se candidatar

Para concorrer ao processo seletivo, os interessados nas vagas anunciadas podem seguir as orientações publicadas no site 123 empregos e realizar o cadastro de um currículo atualizado a fim da empresa analisar.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Por conseguinte, participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.