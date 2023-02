Suposta vítima de Dani Alves quer vê-lo preso e rejeita liberdade provisória

Aembora tenha sido mencionado há alguns dias que Daniel Alves‘ os advogados fariam todo o possível para que ele fosse solto sob fiança, a equipe jurídica da jovem que é a suposta vítima do ex Pumas lateral-direito deixou claro que pode haver risco de fuga do brasileiro.

alves está em prisão provisória sem direito a fiança após ser acusado de supostamente agredir sexualmente uma jovem em 30 de dezembro na boate Sutton, em Barcelona.

Sua equipe jurídica afirmou que ele poderia ser libertado sob fiança, mas teria que fazê-lo usando uma pulseira de prisioneiro no tornozelo para que pudesse ser localizado, enquanto seu passaporte seria retirado e ele teria que se apresentar ao tribunal diariamente. No entanto, a suposta vítima se recusa a concordar com esses termos.

Na quinta-feira, seu advogado, Ester Garciaapresentou várias alegações escritas para o Tribunal de Barcelona, ​​a fim de reter alves sob custódia na Prisão Brians 2.

Eles acreditam que devido aos seus recursos financeiros, o ex- Barcelona jogador poderia encontrar uma maneira de fugir do país.

Segundo informações da EFE, a petição do advogado refuta os argumentos do alves‘ defesa, o que garante que não há risco de ele escapar da justiça.

“Entendemos que o risco de fuga subsiste, sendo necessária a medida cautelar imposta para garantir sua presença durante todo o procedimento, até que seja emitida uma resolução firme”, disse. garcia disse.

Dani Alves admite que houve penetração

Enquanto isso, em uma de suas últimas declarações alves admitiu que houve penetração durante o tempo que passou sozinho com a jovem de 23 anos na boate.

“Ele admitiu que o ato sexual foi consumado por meio de penetração”, jornalista da Antena 3 Carlos Quilez revelado.

Se a informação for verdadeira, seria a quarta vez que Daniel Alves estaria mudando sua declaração, algo que poderia fazer seu papel contra o brasileiro.