Surpreendente sobre Haaland: talvez o Manchester City fosse o clube errado para ele

Adepois O Manchester City sofreu uma frustrante derrota por 1 a 0 para o Tottenhamno qual Erling Haaland estava isolado na frente e incapaz de disparar, vários especialistas têm questionado se o norueguês se encaixa adequadamente com Pep Guardiolaestilo de jogo do.

Assinado de Borussia Dortmund no verão, Haaland esperava-se que fizesse Cidade de Manchester ainda mais formidável, mas houve vários jogos em que ele esteve quieto, mesmo tendo 25 gols no total nesta temporada da Premier League.

Guardiola: Haaland não veio por números, veio para vencer

“Ele pode ter escolhido o clube errado para realmente tirar o melhor dele”, disse. Jamie Carragher disse de Haaland na Sky Sports após o esporas perda.

“Não estamos vendo tudo Haaland.

“Cidade marcaram o número exato de gols da última temporada. Ele tem 25 deles, mas Cidade no geral marcaram o mesmo número geral.

“No entanto, eles sofreram mais e são mais fáceis de contra-atacar agora.

“Eles são um time diferente – e menor – com Haaland no time.

“Isso não é culpa dele. Cidade não vai jogar futebol de ponta a ponta. Isso não é Pep Guardiolado caminho.

“Seus jogadores não têm energia ou poder para jogar dessa maneira. Eles se desenvolvem lentamente e empurram o adversário de volta para sua área e jogam a partir daí.

“Quando eles perdem, eles recuperam rapidamente e mantêm o time preso.

“Haaland marcou 25 gols no campeonato e muitos deles são aqueles que entram na área e ele os coloca, mas não estamos vendo o pacote completo do que o jogador pode fazer por causa do time ao qual se juntou.”

Levará tempo para Haaland se encaixar no Manchester City

Haaland certamente não é o primeiro jogador que lutou para se ajustar ao jeito Guardiolalateral de jogo, algo apontado por Kyle Walker em uma entrevista pós-jogo.

“É um processo, é uma equipa difícil de encaixar porque o treinador exige muito e a forma como jogamos é única”, disse. andador disse.

“Erling tem sido fantástico. Ninguém fala nada quando ele está marcando gols e ganhando.

“De repente, agora quando não ganhamos e ele não marca, eles dizem ‘é o problema, jogamos melhor sem ele?’ Eu ouço isso o tempo todo.

“Mas ninguém reclama quando ele marca seu 25º gol na temporada.

“Esta é a equipe que temos até o final da temporada. Vamos lutar até o final.”