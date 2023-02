SURPRESA para quem declara Imposto de Renda: DINHEIRO EXTRA pode estar liberado

Os brasileiros pagam taxas altas em impostos para o Governo. Isso não é nada recente e nem sequer tem previsão de mudar. Na verdade, o Brasil é um dos países que têm a maior carga tributária do mundo. Em um âmbito federal, os cidadãos devem declarar anualmente o Imposto de Renda e efetuar o pagamento do tributo.

Assim, o Governo Federal tem condições de saber a renda de cada um, cobrando o Imposto de Renda devido sobre tal valor. Quanto mais uma pessoa ganhar, maior será sua alíquota, descontada mensalmente de maneira automática. Então, em certos casos, os cidadãos adquirem o direito a uma restituição. Com isso, recebe-se parte do que foi pago ao fisco.

Antecipação da restituição do Imposto de Renda é permitida por algumas instituições financeiras

Antes de tudo é importante ressaltar que essa “antecipação” não se trata de um dinheiro vindo da Receita Federal, ou nada parecido com isso. Como citado anteriormente, o Governo Federal acaba devolvendo uma parte do tributo pago para os cidadãos que se enquadrarem nos requisitos. Por exemplo, se eles possuírem um plano de saúde privado, ou mesmo matricularem seus filhos em escolas particulares, podem requisitar a devolução.

A restituição é feita por lotes. Ademais, a Receita Federal antepõe aqueles que estão com suas obrigações tributárias em dia. Em seguida, aqueles que caíram na malha fina, isso quer dizer, que tinham pendências, mas que resolveram, recebem a devolução do IR por meio de lotes residuais. Dessa forma, tais brasileiros conseguem colocar no bolso uma parte do tributo que pagaram.

Nesse ínterim, é importante saber que a Receita Federal libera um calendário de repasses, e o órgão jamais altera essas datas. No entanto, aqueles que precisam de dinheiro extra, pode requerer um crédito a que chamam de antecipação da restituição do Imposto de Renda. Mesmo o nome sendo “antecipação” da restituição do Imposto de Renda, a “antecipação” nada tem a ver com o Governo Federal.

Na verdade, trata-se de uma espécie de empréstimo. A instituição financeira utiliza a restituição do IR como uma garantia. Dessa forma, para acessar o crédito, o cidadão tem que ter a certeza de que receberá a devolução. Sem contar que é essencial prestar bastante atenção nas taxas de juros. Além disso, esse crédito costuma vir com taxas bem altas de juros, o que pode não ser um bom negócio. Ou seja, caso o cidadão não se planeje bem, acabará certamente endividado.

Para consultar o direito à restituição, é preciso acessar o site oficial da Receita Federal. Então, caso tenha interesse, o indivíduo poderá verificar com algum banco da sua preferência, conferindo as condições da antecipação.

Alterações no IR são anunciadas pelo Governo Federal

O anúncio da atualização da tabela do Imposto de Renda pelo Governo Federal animou vários brasileiros. Isso porque, a última vez em que a tabela teve uma atualização foi em 2015. Dessa forma, aqueles que têm um salário de até R$ 2.640,00 estarão isentos do pagamento do tributo. As alterações serão feiras devido ao aumento do piso nacional, fixado em R$ 1.320,00. Isso quer dizer que, aqueles que recebem até dois salários-mínimos não precisarão mais se preocupar com o pagamento do IR.