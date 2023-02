Surpresa total, a notícia do Whatsapp que impressionou muita gente no Brasil

Se você utiliza muito o WhatsApp, saiba que é possível que você fique sem ele nos próximos dias. Devido às recentes atualizações, o aplicativo não vai mais ser compatível com alguns celulares específicos.

No entanto, não é preciso se preocupar, uma vez que os aparelhos são antigos, com sistemas operacionais obsoletos. Esclarecendo que o fim das atualizações não significa que os donos desses celulares perderão o acesso ao mensageiro, incialmente.

Vale lembrar que esse procedimento é comum no WhatsApp, uma vez que, com a evolução das tecnologias e das ferramentas do aplicativo, sistemas operacionais ultrapassados presentes em aparelhos mais antigos tornam-se incompatíveis.

A seguir, veja a lista de dispositivos que vão ficar sem o WhatsApp a partir desta quarta-feira, 01/02/2023.

Celulares que vão ficar sem WhatsApp a partir de fevereiro

Samsung Galaxy Trend Lite; Samsung Galaxy Ace 2; Mini Samsung Galaxy S3; Samsung Galaxy Trend II; Samsung Galaxy X capa 2; LG Optimus L3 II Dual; LG Optimus L5II; LG Optimus F5; LG Optimus L3II; LG Optimus L7II; LG Optimus L5 duplo; LG Optimus L7 duplo; LG Optimus F3; LG Optimus F3Q; LG Optimus L2II; LG Optimus L4II; LG Optimus F6; LG Aprovar; LG Lucid 2; LG Optimus F7; Companheiro Huawei Ascend; Huawei Ascend G740; Huawei Ascend D2; iPhone 6S; iPhone SE; iPhone 6S Plus; Sony Xperia M; Lenovo A820; ZTE V956 – UMI X2; ZTE Grand S Flex; ZTE GrandMemo; Faea F1THL W8; Wiko Cink Five; Winko Darknight; Archos 53 platinum.

Novidade do WhatsApp

O WhatsApp liberou para os seus usuários do Brasil o recurso de ‘Comunidades’. Com a nova opção, é possível reunir vários grupos em um só lugar, além de ampliar para até 1.024 o número de integrantes por grupo.

A novidade chegou no país na última quinta-feira (26) e está sendo implementada de forma gradual. Vale adiantar que cada comunidade pode ter até 50 grupos e os administradores podem enviar mensagens para até 5.000 pessoas de uma só vez.

A funcionalidade pode ser usada em uma escola, por exemplo, onde a instituição fosse a comunidade e cada turma um grupo específico. Desse modo, o usuário poderá adicionar até 50 grupos a uma comunidade. Cada comunidade pode abrigar até 5 mil pessoas.

Veja como criar uma comunidade no WhatsApp:

Acesse a aba de “Mais opções” (três pontinhos) no Android; ou toque em “Nova conversa” no iOS; Na sequência, clique em “Nova comunidade” (no iPhone, você ainda deve clicar em “Começar”); Feito isto, adicione o nome da comunidade, a descrição e a foto de perfil; Por fim, clique no ícone de seta verde (no Android) ou em “Seguinte” (no iPhone) para adicionar grupos existentes ou criar um grupo.