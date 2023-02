Surpresa total, brasileiros que recebem até R$2.600 voltam do carnaval com EXCELENTE NOTÍCIA

O Governo Federal anunciou mudanças na tabela de cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A atualização vai beneficiar cerca de 13,7 milhões de contribuintes. Em resumo, o número representa 42% dos declarantes do ano passado.

Segundo informações, a alteração deve custar cerca de R$ 3,2 bilhões aos cofres públicos em 2023. Isso porque, a nova faixa de isenção contemplará quem ganha até R$ 2.640 a partir de maio. Na prática, o valor equivale a dois novos salários mínimos.

Lembrando que também em maio, há promessa que o piso nacional passe de R$ 1.302 para R$ 1.320. Assim, no Imposto de Renda, duas medidas foram feitas, o aumento de R$ 1.903,98 para R$ 2.112 da faixa de isenção, e a adoção de desconto no modelo simplificado.

Com a mudança, quem ganha até R$ 2.640 não terá que pagar o Imposto de Renda porque receberá um desconto automático de R$ 528 referente a declaração simplificada. Sendo assim, o trabalhador não precisa fazer nada, uma vez que o imposto será descontado da fonte.

Nova tabela do Imposto de Renda

Embora o anúncio já tenha ocorrido, as alterações só serão implementadas oficialmente por meio de uma medida provisória. A ampliação da faixa de isenção beneficiará todos os contribuintes, uma vez que a tabela é progressiva.

Confira alguns exemplos na tabela:

Renda mensal Desconto simplificado Base de cálculo Imposto máximo R$ 2.640 R$ 528 R$ 2.112 R$ 0 R$ 2.700 R$ 528 R$ 2.172 R$ 4,50 R$ 3.500 R$ 528 R$ 2.972 R$ 75,40 R$ 5.000 R$ 528 R$ 4.472 R$ 354,47

Desconto opcional

Contudo, vale salientar que as alterações anunciadas pelo governo devem fazer com que os trabalhadores que ganham menos percebam a diferença. Segundo a Receita Federal, quem tem rendimentos de até R$ 2.640 não terá descontos, além de não precisar esperar o próximo ano para solicitar a restituição do que foi deduzido.

No mais, aqueles que têm direito a um desconto superior a R$ 528 não ficará no prejuízo. O Ministério da Fazenda informou que o modelo foi adotado para beneficiar quem ganha menos e para reduzir o impacto da isenção. Todavia, para isso, a Receita deve atualizar seus sistemas e informar as empresas que também devem fazer a atualização.

Para todos os fins, a ideia de Lula é ampliar a faixa de isenção para até R$ 5 mil, de forma gradativa, durante seu mandato.

Declaração do Imposto de Renda

A declaração do Imposto de Renda deve ser entregue pelos seguintes contribuintes:

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ R$ 28.559,70 no ano, ou cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis;

Quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil; isso inclui o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), seguro-desemprego, doações, heranças e PLR;

Quem teve ganho de capital vendendo bens ou direitos sujeitos a pagamento do IR;

Quem realizou operações na bolsa de valores;

Quem tem bens ou direitos acima de R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2022;

Quem teve receita de atividade rural acima de R$ 142.798,50.