Surpresa total, moedas raras de R$ 1 valem MUITO dinheiro; brasileiros comemoram

Entre 1994 e 2005, o R$ 1,00 circulou no Brasil na forma de cédulas, os populares dinheiros em papel. A partir de 2006, esse modelo apareceu apenas na tradicional moeda que conhecemos e adoramos colocar no nosso cofrinho hoje. Mas, você sabia que antes mesmo dessa troca, existiam outras moedas raras de R$ 1 no país?

As moedas raras de R$ 1 estão em circulação no Brasil desde a implementação do programa real. Algumas delas são até valiosas devido à sua raridade, principalmente para quem gosta de colecionar tais itens. Então, se você quer saber quanto valem, continue com a leitura da matéria de hoje do Notícias Concursos abaixo.

Moedas raras de R$ 1 mais valiosas do Brasil

Os colecionadores, conhecidos como numismatas, consideram a idade de uma moeda, o número em circulação e o estado de preservação antes de determinar o valor de mercado. No caso de moedas de R$ 1,00 já em circulação no país, algumas podem valer 70.000% a mais do que seu valor impresso.

Centenário de Juscelino Kubitschek

Para comemorar o centenário de Juscelino Kubitschek, foi emitida em 2002, uma moeda com a imagem do então ex-presidente. Devido à baixa tiragem e quantidades limitadas, hoje custam a partir de R$ 6,00.

40º Aniversário do Banco Central

Uma moeda com uma edição do 40º aniversário do Banco Central foi introduzida em 2005. Este item pode ser vendido no mercado por R$ 6,00. No entanto, a previsão é de que o preço da moeda se valorize ainda mais ao longo dos anos.

Moedas da tiragem de 1999

Apesar de não ser monumental, uma moeda de R$ 1 emitida em 1999 pode valer muito hoje: cerca de R$ 12,00. Está incluída nesta lista porque foi lançada em pequenas tiragens. Por isso é difícil de encontrar.

Entrega da bandeira dos Jogos Olímpicos

Sem dúvida, esta é uma das moedas mais raras disponíveis hoje. O tema da estampa é comemorar as bandeiras olímpicas de Londres 2012 ao Rio 2016. Apenas 2 milhões de exemplares foram impressos e está sendo vendido atualmente por R$ 100,00

Declaração Universal dos Direitos Humanos

A número um entre as moedas de R$ 1 mais valiosas é um modelo comemorativo dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gravura, a menor já impressa, está no mercado hoje por cerca de R$ 200,00 – dependendo do seu estado de conservação.