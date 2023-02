Surpresa total, nova lei assinada por LULA retira antigo programa de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do relançamento do programa Minha Casa, Minha Vida, que ocorreu na Bahia. O programa habitacional, anteriormente chamado de Programa Casa Verde e Amarela no governo Bolsonaro, voltou com algumas novidades, dentre elas, a entrega de dois conjuntos habitacionais compostos por 684 apartamentos.

A saber, o relançamento do programa aconteceu na cidade de Santo Amaro, no território baiano. De acordo com informações oficiais, os imóveis foram contratados com o prazo de entrega para o ano de 2013, que foi cumprido.

No entanto, devido ao abono dos conjuntos, houve a necessidade da realização de uma reforma. De acordo com o presidente Lula, uma ordem de serviço será assinada, possibilitando a retomada de mais de 5 mil obras paradas.

A princípio, o Governo priorizará a liberação de 50% das unidades habitacionais à faixa 1 do programa social. A saber, essa faixa é composta por famílias cuja a renda mensal bruta chega a até R$ 2,6 mil por mês. Esse grupo tem direito a subsídios que podem variar entre 85% e 95%.

Além disso, de acordo com informações oficias, o Minha Casa, Minha Vida, vai possibilitar unidades para locação social, aquisição de imóveis usados em território urbano e soluções habitacionais para moradores de rua.

Os próximos Estados a receberem as unidades de imóveis do Minha Casa, Minha Vida serão: Minas Gerais, Maranhão, Goiás, São Paulo e Paraíba.

Novos modelos no Minha Casa Minha Vida

A saber, o Governo Federal pretende incluir novos modelos de residência no programa Minha Casa Minha Vida. Dessa forma, algumas regras serão alteradas. Segundo informações oficiais, três novos modelos de habitação serão oferecidos, conforme a demanda e perfil de cada município.

Um dos novos modelos se refere a apartamentos menores, destinados a famílias monoparentais ou composta por até duas pessoas. Além disso, outros modelos poderão obter aquecimento solar de água.

As novas regras e atualizações dos modelos serão divulgados no próximo dia 15 pelo Governo Federal.

Como financiar no Minha Casa Minha Vida

Os cidadãos que desejam adquirir uma casa por meio do Minha Casa Minha Vida, deverão aguardar a nova ativação do programa. Para financiar o imóvel, o interessado deve seguir esse procedimento:

Procure um banco ou construtora parceira do Minha Casa Minha Vida

Apresente todos os documentos necessários;

Aguarde aprovação.

Minha Casa Minha Vida é prioridade no novo governo

A retomada do Minha Casa, Minha Vida, foi uma promessa de campanha do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A iniciativa voltou com foco na chamada “faixa 1”, que inclui o grupo de pessoas de baixa renda.

No mais, além do habitual financiamento de casas, as obras de novas casas populares e a recuperação de imóveis abandonados também serão incluídas na agenda da pasta. Para o retorno das obras, será utilizado R$ 1,8 bilhão.