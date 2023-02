Suspensões médicas do UFC 284: Yair Rodriguez e Josh Emmett enfrentam suspensões de 6 meses

Os co-headliners do UFC 284, Yair Rodriguez e Josh Emmett, precisam de autorização médica para evitar meio ano afastados.

A Comissão de Esportes de Combate da Austrália Ocidental liberou suspensões médicas para o evento pay-per-view de 11 de fevereiro na RAC Arena em Perth, Austrália. Entre os cinco que enfrentaram as suspensões mais longas estão os competidores do evento co-principal, que lutaram pelo título interino dos penas.

Em atuação magistral, Rodriguez finalizou Emmett com um triângulo no segundo round. Os detalhes de suas suspensões e de outros concorrentes no cartão não foram divulgados, provavelmente devido às leis de privacidade médica.

Aqui está a lista completa de suspensões médicas do UFC 284.

Alexander Volkanovski: suspensão médica de 30 dias

Islam Makhachev: suspensão médica de 14 dias

Yair Rodriguez: 180 dias ou até liberação médica

Josh Emmett: 180 dias ou até liberação médica

Randy Brown: suspensão médica de 30 dias

Parker Porter: suspensão médica de 60 dias

Jimmy Crute: suspensão médica de 60 dias

Alonzo Menifield: suspensão médica de 30 dias

Modestas Bukauskas: suspensão médica de 30 dias

Tyson Pedro: 180 dias ou até liberação médica

Josh Culibao: suspensão médica de 30 dias

Shannon Ross: suspensão médica de 45 dias

Francisco Prado: suspensão médica de 30 dias

Jamie Mullarkey: 180 dias ou até liberação médica

Jack Jenkins: suspensão médica de 14 dias

Don Shainis: suspensão médica de 30 dias

Elise Reed: suspensão médica de 30 dias

Blake Bilder: 180 dias ou até liberação médica

Shane Young: suspensão médica de 30 dias

Elves Brener: suspensão médica de 30 dias

Zubaira Tukhugov: suspensão médica de 30 dias