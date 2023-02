A Tacchini é um sistema de saúde composto por quatro unidades de negócios. A empresa foi fundada com o intuito de cuidar da saúde e da vida das pessoas e entregar qualidade e excelência, tornando- se tornando referência em seu segmento. Neste momento, novas vagas de trabalho foram abertas pela contratante em algumas regiões do Brasil. Confira, a seguir.

Tacchini abre novos EMPREGOS na região sul do Brasil

A Tacchini fundou o seu primeiro hospital em 1924 e teve seu primeiro plano de saúde lançado em 1980. A companhia está em constante evolução e atualmente conta com quatro unidades de negócios para melhor atender e cuidar de seus pacientes.

A empresa busca entregar excelência em cada um dos seus atendimentos e serviços e diante de todos esses anos de experiência, conquistou vários prêmios pela qualidade entregue. Para continuar crescendo e se desenvolvendo no mercado de trabalho, novas vagas de empregos foram divulgadas pela contratante. Confira, a seguir.

Atend. de Central de Atendimento – Bento Gonçalves/RS;







Coordenador de Rede Cred. – Rio Grande do Sul;







Auxil. de Atendimento – Rio Grande do Sul;







Eletrotécnico – Carlos Barbosa/RS;







Auxiliar de Núcleo Regulat. – Bento Gonçalves/RS;







Oportun. disponíveis para PCD – Bento Gonçalves/RS;







Aux. de Nutrição – Rio Grande do Sul;







Técnico de Enferm. – Rio Grande do Sul;







Auxil. de Lavanderia – Bento Gonçalves/RS;







Secret. Executiva – Rio Grande do Sul.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Como se candidatar

Para mais informações referente a candidatura, basta acessar o site 123 empregos e seguir as instruções disponíveis. Mantenha o currículo atualizado.

