Tacchini tem novos EMPREGOS pelo país; veja as regiões

A Tacchini é uma corporação que opera no segmento de saúde, atuando através de 4 negócios relacionados ao setor. Dentre as ações de trabalho preservadas pela rede, estão Acreditar, Transformar e Valorizar. Confira, a seguir, as vagas de emprego disponíveis na entidade.

A Tacchini é uma rede de saúde especializada em diversos setores. Para levar os melhores serviços à comunidade, a corporação opera por meio de 4 negócios: sendo dois hospitais, um plano de saúde e um instituto de pesquisa.

Para que seu serviço seja prestado da melhor forma possível, a rede de saúde fortalece sua equipe corporativa o tempo todo, oferecendo um ambiente ético e suporte adequado para o dia a dia de trabalho.

Há pouco tempo, a corporação anunciou a abertura de novas vagas de emprego pelo país. Dentre os cargos disponíveis para candidatura, estão:

Enfermeiro (Oncologia) – Bento Gonçalves / RS;

Enfermeiro (Urgência e Emergência) – Bento Gonçalves / RS;

Auxiliar de Atendimento – Bento Gonçalves / RS;

Médico Plantonista (Pediatria) – Bento Gonçalves / RS;

Banco de Talentos (PCD) – Bento Gonçalves / RS;

Líder de Central de Atendimento – Bento Gonçalves / RS.

Como se candidatar

A Tacchini é uma corporação que preza por um serviço bem prestado, a fim de garantir a saúde de todas as pessoas que procuram duas unidades. Para isso, a rede conta com uma equipe altamente qualificada, que trabalha todos os dias para melhorar os resultados da Tacchini.

Para se candidatar às vagas disponíveis na entidade e encontrar mais informações relacionadas, basta entrar no site 123empregos.

