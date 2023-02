TAM abre novos EMPREGOS na região de São Paulo

A TAM é uma companhia aérea brasileira com mais de 60 anos no mercado. A empresa opera em diversas frentes, incluindo jatos e helicópteros. Recentemente, a corporação anunciou a abertura de novas vagas de emprego pelo país. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

TAM anuncia novas vagas de emprego em São Paulo

A TAM é uma empresa brasileira que opera no segmento aéreo, atuando em diversas frentes de aeronaves privadas. Atualmente, a corporação trabalha com aviões executivos, helicópteros e jatos.

Para continuar crescendo no mercado, a TAM conta com uma equipe corporativa altamente qualificada. Desse modo, é possível levar as melhores soluções aos clientes e atender todas as suas necessidades.

Há pouco tempo, a corporação abriu novas vagas de emprego na região de São Paulo. Dentre os cargos disponíveis para candidatura, estão:

Estágio em Aviônicos – Jundiaí;

Analista de Suprimentos – Jundiaí;

Especialista de Manutenção – Jundiaí;

Executivo de Vendas de Serviços – Jundiaí;

Atendente de Pista – São Paulo;

Banco de Talentos (FBO) – São Paulo;

Agente de Atendimento Líder – São Paulo.

Como se candidatar

A TAM busca profissionais qualificados e dispostos a enfrentarem desafios durante a prestação de serviço. Dessa forma, os funcionários conseguem entregar as melhores soluções aos clientes como um todo.

Caso tenha interesse em fazer parte do time corporativo, é importante saber que a empresa prioriza candidatos que acreditam e respeitam os seus valores. Para participar do processo seletivo da empresa, basta entrar no site 123empregos e seguir as etapas necessárias para candidatura.

